Paolla Oliveira e representantes da Grande Rio participam de seletiva paraense no Festival de sambas

Neste sábado (07), vai ocorrer a seletiva de sambas-enredo em Belém, no que irá disputar a semifinal do Festival de samba-enredo da Grande Rio, em Caxias (RJ), na quadra da escola. O evento na capital paraense será no Porto Futuro, a partir das 19h30, com entrada franca.

A atriz Paola Oliveira, rainha de bateria da escola de samba, e David Brasil, muso da agremiação, estarão em Belém participando dessa festa.

“Quando a gente topou essa parceria com a Grande Rio, desde o primeiro contato, minha intenção sempre foi que ao longo do ano ocorresse uma troca intensa de experiências. Eles vieram para Belém no primeiro semestre, viajaram por diversas regiões do Pará. Foram para o Marajó para entender, sentir e conversar com as pessoas. Foi um mergulho profundo no paraensismo. Essa troca de experiência também merece destaque, esta semana ocorrem diversos eventos, oficinas e workshops com alguns setores da Grande Rio. É uma troca entre as escolas locais e a do Rio de Janeiro”, disse Fernando “Guga” Gomes, presidente da ESA (Escolas de Samba Associadas).

Na seletiva, a ordem das apresentações das escolas de sambas locais foram definidas em sorteio, e será: Acadêmicos da Pedreira, Bole Bole, Piratas da Batucada, Quem São Eles, Boêmios, Deixa Falar, Rancho, Mocidade Olariense e Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

Os dois eleitos pelo corpo de jurados da agremiação carioca, irão disputar a semifinal no Rio de Janeiro.

A Grande Rio, que faz parte do Grupo Especial, escolheu como tema para 2025: “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. A agremiação desfila na terça-feira, dia 04 de março, último dia de desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. O enredo da Grande Rio promete mergulhar nos mistérios das florestas e dos rios amazônicos, exaltando os costumes do estado do Pará na Avenida.

MUSA

A Grande Rio que tem como Rainha da Bateria a atriz Paolla Oliveira vai levar também para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí a diva paraense Alane Dias. A bailarina será musa da agremiação para o Carnaval de 2025. O anúncio será feito hoje.

“Estou muito honrada em poder representar meu estado e ajudar a levar a nossa cultura para a maior festa popular do mundo", diz Alane. "Sou bailarina, amo dançar e o carimbó tem muito do molejo do samba, então acho que vou tirar de letra essa parte. Mas é preciso ter fôlego para todo o percurso do sambódromo, então vou me dedicar cada vez mais aos exercícios”, afirma.

Alane Dias é apaixonada pelo Carnaval e pela dança, em 2018, ela se tornou Rainha das Rainhas do Carnaval, em concurso organizado pelo Grupo Liberal. Ela representou o Grêmio Português com a fantasia " A Exuberante e Enigmática Charllote".