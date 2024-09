Alane Dias é escolhida como musa da Grande Rio para o Carnaval 2025

A paraense e ex-BBB Alane Dias foi escolhida para ser a musa da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2025. O anúncio oficial será feito no próximo sábado (7), em um evento que ocorrerá em Belém.

Alane, que se mudou para o Rio de Janeiro após sua participação no Big Brother Brasil 2024, expressou sua honra em representar seu estado e levar a cultura para a maior festa popular do mundo. Ela mencionou sua experiência como bailarina e sua conexão com o carimbó, um ritmo típico do Pará, afirmando que está se preparando para os ensaios.

"Sou bailarina, amo dançar, e o carimbó tem muito do molejo do samba, então acho que vou tirar de letra essa parte. Mas é preciso ter fôlego para todo o percurso do sambódromo, então vou me dedicar cada vez mais aos exercícios", acrescentou.

O enredo da Grande Rio para o desfile de 2025 será "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que promete explorar os mistérios das florestas e rios amazônicos, exaltando as tradições e costumes do estado do Pará. Além de Alane, a escola também anunciou a ex-BBB Isabelle Nogueira como uma das musas para o mesmo carnaval.