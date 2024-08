Paolla Oliveira estará em Belém para participar da seletiva de samba da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, estará em Belém no dia 7 de setembro para participar da seletiva paraense para escolha do samba-enredo da agremiação carioca no carnaval de 2025 entre as escolas de samba associadas de Belém. Durante o evento, que ocorrerá no estacionamento do Porto Futuro, a partir das 19h, serão escolhidas duas finalistas que disputarão a música tema em homenagem ao estado do Pará.

Além de Paolla, o apresentador David Brazil, muso da Grande Rio, também acompanhará a seletiva. A festa contará com apresentações dos grupos Fé no Batuque e Pagode das Meninas.

As Escolas de Samba Associadas de Belém já entregaram seus sambas-enredo e estarão competindo por duas vagas na final, que ocorrerá no dia 28 de setembro, na quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro. A escola vencedora terá sua música escolhida como samba-enredo da escola carioca.

O desfile terá como enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. A proposta da agremiação tricolor se inspira na música “Quatro Contas”, de Dona Onete, para explorar as entidades encantadas que vivem nas pororocas, no encontro das águas do rio com o mar. A escola promete mergulhar no universo do carimbó para contar a história de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas, além da Cabocla Jurema, que, conforme escrito pela agremiação, “personifica a própria floresta”.