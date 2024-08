VÍDEO: Grande Rio lança EP 'Pororocas Parawaras' em homenagem ao Pará

A Escola de Samba Grande Rio, que homenageará o Pará no Carnaval de 2025, lançou nas plataformas digitais o EP Pororocas Parawaras. O álbum, composto por três faixas, inclui uma regravação de “Curió do Bico Doce” e uma música inédita. Assista:

O EP foi criado especialmente para o enredo da escola, que levará para a Marquês de Sapucaí a saga das Princesas Turcas, navegando pela Amazônia paraense, encontrando a Jurema e se tornando poderosas entidades do Tambor de Mina, celebradas em festas, terreiros, doutrinas e carimbós.

A música inédita do álbum, “Guiança”, foi criada pelas artistas paraenses Jane Cerdeira e Marcelle Almeida. A produção do EP Pororocas Parawaras representa mais uma etapa do intercâmbio cultural entre o Rio de Janeiro e o Pará, iniciado pela Grande Rio nas primeiras pesquisas de enredo.