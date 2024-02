Grande Rio anuncia que o Pará será seu próximo tema de carnaval em 2025

O presidente da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, Milton Perácio, anunciou que o Pará será o tema do enredo da agremiação no carnaval de 2025. A escola, que é a atual campeã do carnaval carioca, tem a atriz Paolla Oliveira como sua rainha de bateria.

VEJA MAIS:

Milton fez o anúncio do novo tema na Sapucaí, na presença de vários sambistas e do governador do Pará, Helder Barbalho, que esteve com a família acompanhando os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

“É um prazer maior estar com vocês, quando se comemora 40 anos da Sapucaí, eu queria agradecer neste momento a presença do governo do Pará, Helder barbalho, nós estaremos juntos no carnaval de 2025, falando do Pará, de Belém do Pará, da Amazônia, da COP 30”, afirmou Milton Perácio.

A informação de que o Pará seria tema do enredo da Grande Rio já havia sido adiantada pelo governador do estado, que utilizou as redes sociais para falar sobre um “spoiler”, como ele escreveu na publicação.

“Falando de Belém, da Amazônia, da COP, estimulando e aproveitando esse ambiente turístico para estimular cada vez que turistas possam conhecer a nossa região e conhecer a Amazônia”, disse o governador em um vídeo compartilhado nas suas redes sociais.

Ainda segundo Helder Barbalho, o carnaval em Belém será patrocinado pelo governo do estado. Os desfiles das escolas de samba da capital acontecerão nos dias 1º e 2 de março, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.