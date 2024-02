Helder Barbalho anuncia que Pará será tema do samba enredo da Grande Rio em 2025

O governador Helder Barbalho utilizou as redes sociais na noite deste domingo (11), para anunciar aos seguidores que o Pará será tema do enredo da Grande Rio em 2025, mesmo ano em que a COP 30 será realizada na capital. Oficialmente, a escola de samba, a atual campeã do Carnaval carioca, deve tornar público a informação durante o desfile da agremiação na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, que ocorrerá na madrugada de segunda-feira (12). Neste ano, a Grande Rio terá a onça como tema do seu desfile. O enredo escolhido foi “Nosso destino é ser onça”.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Visivelmente feliz, Helder, que está com a primeira dama, Daniela Barbalho, na capital carioca, para, então, participar do desfile da escola ao longo da madrugada, falou sobre a novidade em um vídeo publicado no Instagram. “Hoje à noite, na Sapucaí, será anunciado que a Grande Rio fechou um acordo com o Pará, e Belém será tema da escola em 2025”, iniciou.

“Falando de Belém, da Amazônia, da COP, estimulando e aproveitando esse ambiente turístico para estimular cada vez que turistas possam conhecer a nossa região e conhecer a Amazônia”, complementou o governador sobre como a escolha possibilita boas oportunidades ao Estado.

Ainda no conteúdo publicado, Helder anunciou que o Governo vai patrocinar o carnaval das escolas de samba de Belém, que acontecerá nos dias 1º e 2 de março, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.