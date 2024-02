Assista ao desfile da Império de Casa Verde, que homenageou Fafá de Belém no Carnaval deste ano

Penúltima escola a se apresentar, na madrugada deste domingo (11), a Império de Casa Verde foi um dos destaques da elite do Carnaval de São Paulo deste ano. A agremiação levou para a avenida o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", que homenageou a artista paraense Fafá de Belém.

Veja como foi o desfile:

VEJA MAIS

A escola resolveu levar para a avenida o lado místico que Fafá de Belém mostra por meio de suas canções, do seu povo e de sua terra, a Amazônia. Muitos elementos exibidos durante a apresentação remetem ao Pará, incluindo um uma ala de 'romeiros e promesseiros' e ainda homenagens ao carimbo, aos botos e às festas juninas paraenses. As baianas referenciaram o manto de Nossa Senhora de Nazaré, mas com cocares e roupas amarelas e azul.