'Tomei açaí com farinha e dormi', diz Fafá de Belém sobre rotina antes do desfile no Carnaval de SP

A cantora Fafá de Belém, homenageada na madrugada deste domingo (11) pela escola de samba Império de Casa Verde, da elite do Carnaval de São Paulo, falou sobre o que fez para lidar com a ansiedade antes do desfile e revelou uma rotina de sono interrompido e alimentação com açaí. "Eu dormi, acordei, dormi, acordei, tomei um açaí com farinha. Dormi, acordei, dormi, acordei", declarou, em entrevista ao portal Terra. "Muita água de coco, muita água, porque nessas horas não dá para comer, senão você enjoa, né?", acrescentou, sorrindo.

VEJA MAIS

Fafá observou que esta foi a primeira vez que recebeu uma homenagem desse tamanho em uma escola de São Paulo, contando sua história e a história de sua terra. "Tem minha filha, na berlinda. Tem minhas netas no carro. Tem a escultura da minha mãe, que vem como uma pajé. Eu me vejo ali em várias fases da minha vida, o trabalho dos artistas foi absolutamente maravilhoso", declarou a artista.

Ela ainda compartilhou sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré: "Trago ela no pescoço e na minha alma".

Penúltima escola a desfilar, a Império de Casa Verde levou para a avenida o enredo “Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta”.