Fafá de Belém se prepara para homenagem da Império de Casa Verde em São Paulo

O desfile em homenagem à cantora paraense Fafá de Belém da escola de samba de São Paulo Império de Casa Verde será neste sábado, dia 10 de fevereiro. O desfile terá transmissão ao vivo pela TV Liberal / Globo. A Império de Casa Verde entrará na avenida do samba do Anhembi, a partir das 3h55, com o tema “Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta”.

Além de contar a história da cantora para todo o Brasil. O desfile promete trazer ainda muita cultura do Pará e da Amazônia mostrando que a história da artista está intrinsecamente ligada ao seu Estado e à região.

O desfile das escolas de samba de São Paulo iniciaram na última sexta-feira (09) com o desfile da Camisa Verde e Branco. Os sambas-enredos deste ano falam sobre diversos assuntos como as entidades religiosas de matriz africana, o aniversário de 70 anos do Parque Ibirapuera, a importância da agricultura, e outros temas. Neste sábado (10), os desfiles começam às 22h30, após apresentação de abertura do grupo Afoxé filhos da Coroa de Dadá.

Fafá tem uma participação ativa no Carnaval todos os anos com shows pelo Galo da Madrugada, em Recife, e no bloco da Baixa Augusto, em São Paulo. Fafá já revelou fazer de 10 a 15 shows no período do Carnaval. Em Belém, Fafá tem o coração para a escola jurunense Rancho Não Posso Me Amofiná. Foi justamente nesta agremiação que Fafá recebeu a sua primeira homenagem. O Rancho é uma das escolas de samba mais antigas do Brasil. Na época, a cantora se emocionou muito com o desfile que contou com todos os seus amigos da vida, o Bar do Parque, a Caravana das Diretas, e uma Nau Portuguesa.

Para o novo desfile em São Paulo, uma extensa pesquisa sobre a história de vida da paraense foi feita. Deverá ser representado no sambódromo os Caruanas, a Festa da Chiquita, com Eloi Iglesias, a visita do Papa João Paulo II, o Círio de Nazaré, Arraial do Pavulagem, e os bois-bumbás de Parintins. Todos momentos culturais ou históricos importantes que Fafá esteve diretamente ligada.

Na preparação para entrar na avenida, Fafá divulgou um vídeo visitando o barracão da escola para ver os carros alegóricos. No vídeo é possível ver uma alegoria de Fafá, segurando um menino, em alusão a Virgem-Maria e o menino Jesus. “Esse momento ficará eternizado, o encontro de Maria de Fátima (Fafá) com a Maria do Jurunas. Essa escultura estará no abre-alas, que retrata o Círio de Nazaré Indígena”, diz a legenda.