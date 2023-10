Nu artístico de Fafá de Belém é elogiado por celebridades

A foto do nu artístico da cantora Fafá de Belém ganhou muitos elogios de várias celebridades. O trabalho do fotógrafo Bob Wolfenson foi publicado no Instagram nesta quinta-feira (26). A paraense apareceu com os longos cabelos brancos soltos sobre o colo deixando à mostra sua beleza natural.

Um dos primeiros comentários foi da filha a cantora, Mari Belém. “Mas é uma baita de uma goxtosa mesmo essa minha mãe”, escreveu. O apresentador Paulo Vieira, que esteve recentemente no Círio e na Varanda de Nazaré, também elogiou a cantora. “Meu deeeeeeeeeus!!!!! Que linda que tu és, minha mãe!”, declarou.

A amiga Ivete Sangalo resumiu tudo em apenas uma palavra: “Maravilhosa”. Alessandra Negrini destacou: “Que linda”. A diva Nany People definiu Fafá como “musa” seguido por vários emojis. O mesmo elogio veio de Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo.

A cantora paraense Lia Sophia declarou: “Linda demais” e muitas palmas. Outros artistas que também elogiaram Fafá foram Paula Lima, Ary Fontoura e a cantora paraense Aíla.

A foto integrará o livro “InVogue – O Estilo e as Histórias de quem ama Moda”, da Vogue Brasil, que será lançado hoje e traz fotos e entrevistas exclusivas com 52 mulheres que amam moda. “Eu sou uma delas! ”, disse a artista.