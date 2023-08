Mari Belém comemora pedido de prisão por assassinato do irmão, filho de Cissa Guimarães

Mari Belém, filha de Fafá de Belém, comemorou no seu perfil no Instagram, a condenação de dois homens pelo atropelamento e morte do irmão Rafael Mascarenhas. O jovem é o filho caçula de Cissa Guimarães e Raul Mascarenhas, que é pai de Mari.

Os condenados, Rafael Bussamra e Roberto Bussamra, estão foragidos.

“13 anos! Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente. Desliza pra foto dos dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos. Viva rafa!!!!”, escreveu Mari Belém, na primeira publicação, que mostra o print de uma materia sobre o caso.

Em segunda postagem, a cantora faz uma homenagem ao irmão e cita a luta de Cissa Guimaraes por justiça. “Enquanto esperamos os mandados de prisão serem expedidos, celebramos finalmente a condenação dos criminosos 13 anos depois de perdermos o Rafa: “Esse reels é uma homenagem ao Rafa, com a matéria do Jornal Nacional, com imagens do Geleia do Rock (reality musical que o Rafa estava participando, na banda do @johnnyhooker) e o amor de uma família que sente a falta dele todos os dias, mas que sabe que ele nos olha e abençoa lá de cima. "O luto é o amor que se recusa a morrer..." Te amo, Paps @raulmascarenhas , te amo Mãezinha @cissaguimaraes , amo vocês meus irmãos @mariahmmascarenhas @kamilasol @joaovelhaco @thomazvelho . Como disse a Cissa, 13 anos não são 13 dias, mas a justiça do homem tem que honrar a vida do Rafa. A Justiça Divina certamente já age na vida desses dois aí. Fiquem de olho nas imagens deles nesse reels pois eles têm que ser encontrados. Denunciem! SALVE RAFA!!! Nosso anjo”.

Rafael Mascarenhas, na ocasião, tinha 18 anos, quando morreu atropelado na madrugada do dia 20 de julho de 2010. Ele andava de skate no Túnel Acústico, na Gávea, na Zona Sul do Rio, que estava com a pista fechada para manutenção, quando foi atingido por um carro dirigido por Rafael Bussamra.

Ele foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado por corrupção ativa e a cinco anos e nove meses em regime semiaberto por homicídio culposo. Além disso, o pai de Rafael, Roberto Bussamra, recebeu uma pena de oito anos e dois meses em regime fechado por corrupção ativa, e nove meses em semiaberto por alteração de provas.

O pai do motorista chegou ao local pouco depois do acidente, e junto com o filho, subornaram policiais militares para liberar o veículo e ocultar provas.

Essas condenações ocorreram em 2015, quando eles foram presos e recorreram. Um ano depois, os dois tiveram as penas reduzidas e convertidas para serviços comunitários.

Neste mesmo ano, o Ministério Público e a família de Cissa Guimarães foram ao Superior Tribunal de Justiça para tentar aumentar a condenação, porém foi em vão.

O Supremo Tribunal Federal (STJ) determinou que as penas fossem cumpridas em regime semiaberto e suspendeu a prestação de serviços comunitários. A defesa dos acusados recorreu da decisão.

No dia 10 de maio de 2023, a ministra Rosa Weber negou o recurso dos Busamrra e o caso transitou em julgado. O STJ, então, determinou que a Justiça do Rio cumpra a decisão final, que é de três anos e seis meses em regime semiaberto por homicídio culposo, para Rafael Bussamra a três anos e dez em semiaberto por corrupção ativa, para o pai dele. Os dois podem sair para trabalhar ou estudar, e dormir na prisão.

Agora é necessário que o Tribunal de Justiça emita os mandados.

"Tenho certeza de que nos próximos dias vai ser expedido o mandado de prisão, e a gente agora tem que achar eles. E que a justiça seja feita. Salve, Rafa! Um beijo e muito obrigada, muito obrigada pelo carinho de todos. Sem vocês com certeza eu não conseguiria", disse a atriz Cissa Guimarães.