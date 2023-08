Cissa Guimarães comemora ordem de prisão de réus pela morte do filho em acidente

A apresentadora Cissa Guimarães, de 66 anos, comemorou o resultado do julgamento dos acusados pela pela morte do filho Rafael Mascarenhas, 13 anos após a morte do rapaz em um atropelamento. A artista celebrou nas suas redes sociais a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que mandou prender os dois réus.

"Treze anos! Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça, finalmente", declarou a atriz. "Que a justiça seja feita!", escreveu.

A justiça determinou que Rafael de Souza Bussamra deve cumprir sentença de sete anos de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses em semiaberto. Ele dirigia o carro em área fechada para tráfego e deixou o local sem prestar socorro após atropelar Rafael Mascarenhas.

Já Roberto Bussamra, pai de Rafael, serão oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto. Roberto pagou propina aos policiais que liberaram o carro de Rafael após o acidente. A decisão partiu do Juiz da 16ª Vara Criminal, Marcelo de Sá Baptista, na última quarta-feira (26).

Aneriormente, em 2016, pai e filho tiveram a pena revertida para serviços comunitários, após recorrerem da decisão que os sentenciou à prisão em 2015. A decisão foi revogada no ano de 2018.