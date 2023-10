Fafá de Belém posta foto nua presente em livro da Vogue Brasil

A cantora Fafá de Belém surpreendeu seus seguidores com foto publicada em sua página no Instagram nesta quinta-feira, 26. Com os longos cabelos brancos sobre o corpo nu, a cantora informou que a imagem faz parte do livro “InVogue – O Estilo e as Histórias de quem ama Moda”, da Vogue Brasil. A foto é de Bob Wolfenson.

Segundo Fafá, o livro será lançado nesta quinta-feira, 26, e traz fotos e entrevistas exclusivas com 52 mulheres que amam moda. “Eu sou uma delas! ”, disse a artista.