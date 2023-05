Fafá de Belém fala de maternidade e cumplicidade com a filha Mariana

O "Mangueirosamente", videocast apresentado por Ismaelino Pinto, traz a cantora Fafá de Belém para um bate-papo descontraído e cheio de gargalhadas. O conteúdo ficará disponível nesta sexta-feira (12) a partir de 19h em oliberal.com. E para aproveitar a visita da artista na Redação Integrada de O Liberal, a reportagem conversou sobre maternidade e a relação da artista com sua mãe e avós.

De forma bem autêntica e descontraída, a cantora tirou os sapatos, colocou o pé na mesa de centro situada em meio a redação e relembrou de várias passagens ao lado da mãe e sobre as principais influências para a criação da única filha, Mariana Belém. O rigor, talvez seja a principal marca que a artista teve influência da mãe para a criação de Mariana.

"A minha mãe foi rigorosa e eu transferi isso para a criação de Mariana. Lembro até hoje que quando ela tinha dez anos ela falou algum tipo de sacanagem e ficou de castigo durante um mês sem poder ouvir New Kids on The Block", recorda a artista com gargalhada.

Fafá diz que talvez tenha sido mais rigorosa com Mariana do que a própria mãe, Eneida, foi com ela "Eu sou uma artista e eu sempre senti essa responsabilidade dobrada. Eu convivia com filhos de colegas artistas e muita coisa que via eu não concordava e não permitia que isso ocorresse na minha realidade com Mariana. Por isso, Mariana foi criada com rigor, eu sempre viajei muito e precisava manter ali um controle", destaca a artista.

Apesar do rigor, Fafá diz que consegue conciliar com a filha uma relação de parceria, mas sempre deixando claro o respeito e a hierarquia de mãe e filha. "Eu sempre deixei claro que não éramos colegas. A gente sempre dividiu muitas coisas, mas ela sempre sendo filha e eu a mãe", pontua.

A artista faz questão de recordar a relação que tinha com a mãe, pois também foi alimentada de parceria e cumplicidade. "A minha mãe sempre foi uma mulher elegante. E uma das principais lembranças que tenho é dela costurando as minhas roupas. Ela talhava com primor os moldes. Nunca encontrei ninguém que fizesse roupas como ela", recorda.

Todo esse envolvimento tornava a relação com a mãe mais sólida e verdadeira. Em meio a essas recordações, Fafá lembra de uma de suas viagens para o Rio de Janeiro, ainda com 16 anos, ela estava com um show marcado, mas sua mãe enviou uma autorização escondida do marido, pai de Fafá, para liberar que a artista cantasse em mais três noites.

"Existia essa cumplicidade entre a gente. Eu tenho ótimas recordações ao lado de minha mãe. Eu tento levar muitas coisas para a minha vida desse aprendizado", destaca. Outra fonte de troca de afeto que a artista pontua é com as netas. Ela faz questão de ressaltar que também coloca limite.

“A criança pede limite. A prior coisa é uma criança mal educada, pois vai se tornar uma adolescente terrível e um adulto insuportável. Então, é desde criança que precisa colocar limites. A Mariana, em muitos momentos é mais rigorosa que eu, porque a coisa da criança chata não pode existir”, avalia, Fafá.

A artista destaca que o que mais tem de parecido com a filha é gostar de gente, ser transversal, ser coração aberto e a falha de serem muito transparentes. O recado que Fafá de Belém dá para as mães nessa data especial é que abracem seus filhos. “Dividam suas lutas internas com seus filhos. É importante sempre superar e enfrentar as lutas diárias. Trazer um olhar de parceria. O mais importante é um filho poder ter a liberdade de pedir ajuda à mãe do que pedir para terceiros que não conte nada a sua mãe”, pontua.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará. O videocast “Mangueirosamente”, tem um formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais de Belém do Pará e suas memórias.