Quem é o noivo de Lady Gaga, para quem cantora fez declaração em show no Rio?

Durante seu show em Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (3), Lady Gaga fez uma emocionante declaração ao noivo, Michael Polansky. Diante de um público de 2,1 milhões de pessoas, segundo a prefeitura do Rio, a cantora dedicou a música Blade of Grass ao empresário, dizendo: “Michael, vou cantar essa canção para 2 milhões de pessoas. Isso é o quanto eu te amo”. A canção foi escrita por Gaga no álbum Mayhem, inspirado no relacionamento dos dois.



Quem é Michael Polansky?

Michael Polansky, de 46 anos, nasceu em Minnesota, EUA, e é um empresário de destaque no setor de investimentos. Formado em matemática aplicada e ciências da computação pela Universidade de Harvard, Polansky tem uma trajetória marcada por suas contribuições a várias empresas e fundações sem fins lucrativos.

Ele foi um dos cofundadores da Fundação Parker, criada em 2015 ao lado de Sean Parker, cofundador do Facebook, com o objetivo de promover inovações na saúde pública global. Além disso, Polansky também atua como sócio fundador da Hawktail, uma empresa de capital de risco focada em investimentos em tecnologia de estágio inicial, incluindo ciências da vida, tecnologia climática, e software. Outra de suas iniciativas é a Outer Biosciences, uma empresa com foco no desenvolvimento de soluções para melhorar a saúde da pele humana.

O relacionamento de Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga e Michael Polansky se conheceram em 2019 por meio da mãe da cantora, Cynthia Germanotta. O casal assumiu o namoro publicamente em 2020, e em 2024, anunciaram o noivado. Polansky é uma presença constante nos shows e turnês de Lady Gaga, incluindo a recente apresentação no Rio de Janeiro, e já participou de diversos eventos da indústria musical ao lado da cantora.