Com show gratuito, Fafá de Belém rende homenagem a Ruy Barata, em Belém

No próximo domingo, 25, a cantora Fafá de Belém realiza o show ‘Fafá Canta Ruy Barata’. O evento, gratuito, será na Usina da Paz Jurunas/Condor, e tem como homenageado o compositor e poeta Ruy Paratinga Barata (1920–1990).

A apresentação faz parte do projeto que tem realização da plataforma de música da TIM.

Para o espetáculo “TIM 5G apresenta: Fafá Canta Ruy Barata", o repertório ficará sob a responsabilidade da própria Fafá e do músico paraense Luiz Pardal, a quem caberá os arranjos para orquestra e regência.

Ruy Paranatinga Barata nasceu em Santarém, no oeste do Pará, em 1920, e faleceu em 1990, em São Paulo. Foi um dos maiores nomes da cultura paraense do Século XX e compositor de várias músicas de sucesso gravadas por Fafá, como “Foi Assim” e “Esse rio é minha rua”.

No fim de maio, durante a apresentação musical no ‘Prêmio Ruy Barata’, Fafá de Belém abraçou e beijou o parceiro musical Paulo André Barata e relembrou que foi lançada nacionalmente com músicas de Ruy e Paulo André. “‘Foi assim’ explodiu. E depois de ‘Foi Assim’ estourou em todo o Brasil, em primeiro lugar de todas as rádios ‘Paupixuna’ pela força da letra e pela força da música. Eu brincava com Ruy que ele fazia as coisas para mim. E ele dizia ‘eu não faço para você, faço pensando em você’. Hoje ver o Ruy Barata homenageado é muito emocionante. É o nosso maior poeta”, pontuou.

O projeto ‘Fafá Canta Ruy Barata’ dará destaque à relevância cultural da cidade de Belém e do Estado do Pará, o mais importante polo cultural do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, no início do século XX.

“A TIM entende que a música conecta, emociona e aproxima as pessoas, inclusive da nossa marca. Será uma noite mágica de conexão com a cultura brasileira no que ela tem de mais rico: sua diversidade de cores, ritmos e sotaques. Ver nossa plataforma de música chegando às diferentes regiões desse país, promovendo uma experiência nova de conectividade em grandes eventos, nos enche de orgulho”, comenta a executiva Graciela Berlezi, Diretora da TIM Centro-Norte.

PRÊMIO CULTURAL RUY BARATA

No dia 26 de maio, ocorreu a I Edição do Prêmio Cultural Ruy Barata, que homenageou 78 personalidades importantes para a cultura paraense, no Teatro do Sesi. A homenagem pela primeira vez foi concedida pela Associação de Arte, Cultura e Memória Ruy Barata, com realização da Universidade Federal do Pará (UFPA), e apoio do Grupo Liberal. Além das homenagens, a premiação relembrou as contribuições do poeta, jornalista, político e professor Ruy Paranatinga Barata. A noite contou com as participações especiais de Fafá de Belém, Elói Iglesias, Alba Mariah, Mahrco Monteiro, Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Juliana Sinimbú e Trio Warilow.

Agende-se

Tim Music Fafá Canta Ruy Barata

Data: domingo, 25

Horário: 19h

Local: Usina da Paz Jurunas/Condor – Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Av. Bernardo Sayão e Trav. Honório José dos Santos. S/N. (Em frente a UPA do Jurunas)