Rita Lee, Maria Bethânia e Fafá de Belém: foto histórica bomba na internet

Uma foto de Maria Bethânia, Rita Lee e Fafá de Belém viralizou no Twitter ontem, 24. A imagem mostra as três sentadas juntas, durante o especial "Mulher 80", da TV Globo, gravado em 1979. O programa era apresentado por Regina Duarte e homenageou as mulheres, que eram grandes nomes da música popular brasileira (MPB).

Um encontro de milhões! Além das três divas da MPB, participaram Elis Regina, Gal Costa, Joanna, Marina, Simone, Zezé Motta e as integrantes do Quarteto em Cy. Regina Duarte e as artistas cantaram a música "Cantoras do Rádio", de Lamartine Babo, João de Barro e Alberto Ribeiro, um sucesso na Rádio Nacional na década de 1940.

Confira a foto compartilhada pelo perfil Acervo Maria Bethânia

