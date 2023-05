Rita Lee escreveu livro situado na Amazônia; saiba mais

Rita Lee, cantora que morreu na noite do dia 8 de maio, deixou sua marca na música brasileira e marcou uma geração com sua irreverência e talento. Um fato não muito conhecido da carreira da artista que morreu aos 75 anos é que ela também era escritora e escreveu diversos livros infantis. Em um deles, a Amazônia foi escolhida como cenário.

VEJA MAIS

Entre os anos 1986 e 1992, Rita publicou quatro obras que tinham como protagonista o Dr. Alex, um cientista alemão que se transformava em rato para lutar em defesa pelo respeito aos animais.

O tema não era novidade na vida da artista, que sempre se posicionou a favor dos animais. "Desde que me conheço por gente, minha bandeira sempre foi a da defesa dos animais que, assim como as crianças, não têm quem fale por eles. Para mim, animais são a mais completa tradução do Divino", afirmou a cantora, em uma entrevista à revista Crescer, em 2019.

Uma das obras da cantora foi o livro “Dr. Alex na Amazônia”, situado na região amazônica e que aborda a questão do desmatamento e queimadas da região. Nele, o personagem principal combate os vilões junto com amigos indígenas.

O último trabalho infantil de Rita como escritora aconteceu em meados de 2019. Na época, ela voltou a falar sobre maus-tratos contra os animais no livro “Amiga Ursa”. Na obra, ela conta a história de uma ursa que foi sequestrada na Sibéria e foi obrigada a viver no nordeste brasileiro.

"Fiquei tão profundamente tocada pela saga da ursa Rowena que quis contar para as crianças a situação de horror pela qual ela passou entre circos e zoológicos para, no fim, conseguir viver dignamente no santuário Rancho dos Gnomos. Se a gente puder conscientizar os pequenos de hoje, amanhã eles respeitarão e defenderão os direitos dos animais de uma maneira natural", disse a artista na ocasião.

A irreverência e peculiaridade de Rita também era presente nos livros que escreveu. A artista acreditava nas causas que defendia e achava importante não poupar as crianças de assuntos importantes para serem discutidos, na opinião dela.

Rita Lee escritora; confira as obras:

1. Dr. Alex (1986)

2. Dr. Alex e os Reis de Angra (1988)

3. Dr. Alex na Amazônia (1990)

4. Dr. Alex e o Oráculo de Quartz (1992)

5. Rita Lírica (1996)

6. Storynhas (2013)

7. Rita Lee: uma autobiografia (2016)

8. Dropz (2017)

9. FavoRita (2018):

10. Amiga Ursa (2019)

11. Rita Lee: outra autobiografia (2023), será lançado no dia 22 de maio

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura)