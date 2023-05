Velório: Fãs, familiares e amigos se despedem de Rita Lee

Desde às 5h, desta quarta-feira, 10, filas com fãs de Rita Lee, já se formavam em frente ao planetário, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Nem a insistente chuva que caiu na manhã, foi capaz de afastar os admiradores da cantora, que foram se despedir dela.

O velório de Rita Lee começou pontualmente às 10h, e está aberto ao público. Os fãs se organizam em filas e muitos estão em posse de cartaz, com frases amorosas.

Familiares se despedem de Rita LeeJoão Lee, filho de Rita Lee (Fotos: AgNews) (Foto: Van Campos / AgNews ) João Lee, filho de Rita Lee (Foto: Van Campos / AgNews) João Lee, filho de Rita Lee (Foto: Van Campos / AgNews) Virgínia Lee Jones, irmã de Rita Lee (Foto: Van Campos / AgNews) Virgínia Lee Jones, irmã de Rita Lee (Foto: Van Campos / AgNews)

Familiares, incluindos os filhos, marido e irmã de Rita Lee, acompanhavam a passagem dos fãs em silêncio e bastante emocionados, embalados por uma música clássica. No teto, em homenagem à artista, o planetário projetou o céu do dia do nascimento da cantora, em 31 de dezembro de 1947, mas trocou a data de aniversário para maio para que pudesse ter um dia só para ela.

O caixão da cantora está fechado.

Fãs e admiradores se despedem de Rita Lee (Fotos:Van Campos / AgNews ) (Foto: Van Campos / AgNews ) (Foto: Van Campos / AgNews ) (Foto: Van Campos / AgNews ) (Foto: Van Campos / AgNews )

A família optou por velar a cantora no planetário, porque ela frequentava o lugar desde criança e amava.

A roqueira morreu na noite de segunda-feira, 8, vítima de câncer de pulmão.