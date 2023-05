'Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta', escreveu Rita Lee

Apicultura

Adepará reuniu com Embrapa para achar soluções digitais a gargalos de criadores de abelhas e para a cadeia do mel no Estado.



Feira na Estação

Na véspera do Dia das Mães, a Estação das Docas terá nova edição do Mercado Autoral Belém, feira com empreendedores do Pará.

"Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta"

RITA LEE, cantora e compositora, ao comentar a chegada de sua morte, com ironia e muito bom humor, em sua autobiografia.

ESCOLAS

PARALISAÇÃO



Como antecipado pela coluna, o Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino no Estado do Pará (Sinpro-PA) anunciou ontem que os professores entraram em estado de greve. Na prática, significa que as atividades poderão ser suspensas a qualquer momento. Os profissionais reivindicam 9% de reposição salarial, mas as escolas e universidades oferecem menos de 3,5%, ou seja, 60% da inflação acumulada nos últimos doze meses. O Pará tem cerca de 1,5 mil escolas particulares. O sindicato da categoria reúne mais de 25 mil associados. O estado de greve foi decidido em assembleia online que chegou a ser alvo de um ataque hacker. Enquanto os professores tentavam discutir as ações para reivindicar o reajuste salarial, o invasor postava imagens pornográficas, forçando o encerramento da reunião.

SAÚDE

INDICADORES

O Ministério da Saúde passou a disponibilizar, no dia 4, um painel atualizado regularmente com os principais dados da situação epidemiológica de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que voltaram a crescer no País. Apesar do inverno amazônico historicamente colocar o Pará entre os estados mais endêmicos para essas doenças, no primeiro relatório da plataforma do MS, com dados de janeiro a abril deste ano, o Estado não apareceu entre aqueles com maior incidência. No caso da dengue, que registrou aumento de 30% no período, em comparação com o ano passado, os estados com maior incidência são Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Acre e Rondônia. No total, o País registrou 899,5 mil casos, contra 690,8 mil no ano passado.



CASOS



Em relação à febre chikungunya, foram notificados 86,9 mil casos no período, um aumento de 40% em relação a 2022, com maior incidência no Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.



PLATAFORMA



Já os dados de zika indicam que, até o final de abril, foram notificados 6,2 mil casos, com alta de 289%, se comparado ao mesmo período de 2022, quando o País registrou 1,6 mil ocorrências. Na zika, os estados com maior incidência são Acre, Roraima e Tocantins. Na plataforma, abrigada no portal do governo federal, é possível filtrar as informações por estado e por tipo de arbovirose, além de visualizar orientações e recomendações sobre sintomas e prevenção.

LANCHA

AÇÃO

Um grupo de familiares das vítimas do naufrágio da Lancha Dona Lourdes II, que deixou 23 mortos, começou uma busca ativa para identificar e localizar outros parentes. A medida foi tomada porque na petição inicial do processo que apura as responsabilidades constavam apenas oito nomes. O grupo tenta incluir uma 24ª vítima, que seria uma criança ainda no ventre da mãe. Os nomes reunidos serão entregues ao Ministério Público. Em nota divulgada ontem, o grupo pede maior “articulação junto às demais instituições públicas que têm a responsabilidade, e condições, para fornecerem as informações oficiais (...), como é o caso do Instituto Médico Legal do Pará, onde todos os corpos foram necropsiados”.

AP

DISPUTA



Clube mais tradicional do Pará, a Assembleia Paraense está em clima de disputa eleitoral que, mais uma vez, promete ser acirrada. Nesta semana, um grupo de sócios, encabeçado por Mário Antônio Martins e Ulysses Sereni, formalizou pedido de exclusão de mudanças estatutárias previstas para serem sacramentadas em uma assembleia geral, convocada às vésperas da eleição, e marcada para o dia 9. O grupo alega que não contesta o mérito das mudanças, mas o fato de elas serem propostas às vésperas do pleito.

SENAI

INOVAÇÃO



Os 70 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) começam a ser comemorados hoje, em Belém, com palestra do escritor Arthur Igreja, referência nacional em inovação e tecnologia e autor do best-seller “Conveniência é o Nome do Negócio”. Na capital paraense, Igreja vai ministrar palestra com o tema “Inovação é sobre as pessoas”. Na pauta, as limitações das máquinas diante de habilidades essencialmente humanas, como a criatividade, o pensamento crítico, a ética e a colaboração.

EM POUCAS LINHAS

► Está prevista para hoje a nomeação, pelo governo federal, do novo titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O cargo será ocupado pelo ex-senador Paulo Rocha. A previsão é que a posse ocorra até 16 de maio.

► Em compasso de espera está a nomeação do novo presidente do Banco da Amazônia. O nome mais cotado é o do ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o gaúcho Rolf Hackbart, indicado pelo senador Beto Faro (PT).

► A Assembleia Legislativa do Pará realiza, no próximo dia 11, sessão especial para debater saúde mental e combate à violência nas escolas. A sessão foi requerida pela deputada Lívia Duarte (PSOL). O pedido foi subscrito pelos deputados Carlos Bordalo e Maria do Carmo (PT).

► Inaugurado há 15 anos, o Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da prefeitura de Belém, entrou em obras de manutenção e adaptação. O prédio está recebendo serviços de recuperação do forro, telhado, piso e rede elétrica, pintura, adequação dos portões para Pessoas com Deficiência (PCD) e revitalização da iluminação em LED. O investimento é de R$ 1,9 milhão. A prefeitura promete concluir as obras antes do Círio.

► O governo do Pará anunciou que já concluiu quase 80% das obras do Hospital Público da Mulher. A unidade vai ofertar 120 leitos e atendimento em ginecologia, mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, além de exames de imagem e laboratoriais.

► Terminam no próximo dia 17 as inscrições para a disputa ao Quinto Constitucional da OAB-PA. Depois de serem sabatinados pela entidade, seis candidatos serão escolhidos para formar a lista sêxtupla, a ser enviada ao Tribunal de Justiça do Pará. A palavra final é do governador.