Prêmio Cultural Ruy Barata concede estatuetas para 78 personalidades paraenses

O I Edição do Prêmio Cultural Ruy Barata homenageou 78 personalidades importantes para a cultura paraense na noite desta sexta-feira (26), no Teatro do Sesi. A homenagem pela primeira vez foi concedida pela Associação de Arte, Cultura e Memória Ruy Barata, com realização da Universidade Federal do Pará (UFPA), e apoio do Grupo Liberal. Além das homenagens, a premiação relembrou as contribuições do poeta, jornalista, político e professor Ruy Paranatinga Barata. A noite contou com as participações especiais de Fafá de Belém, Elói Iglesias, Alba Mariah, Mahrco Monteiro, Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Juliana Sinimbú e Trio Warilow.

A primeira homenagem foi concedida para Maria Diva e Paulo André Barata, filhos de Ruy e representantes da família. Em seguida os homenageados foram Pinduca, Dona Onete, o governador do Estado Helder Barbalho, representado pelo chefe de gabinete Carlos Kayath, o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, o senador Jader Barbalho, o deputado federal José Priante, o reitor da UFPA Emmanuel Tourinho, Fafá de Belém, Isis Molinari, a secretária de Cultura Ursula Vidal e outros.

O presidente da Associação, Tito Barata, explica que os nomes foram escolhas diretas da associação. “O objetivo do prêmio é recuperar memórias afetivas do Pará que antes do Ruy vieram pessoas muito importantes nas artes, na cultura e na política. A geração dele foi muito importante, republicana dos anos 50 do Café Central e depois dele teve a geração do Bar do Parque dos anos 80 e as gerações se sucedem vão continuar construindo. Essa é uma grande festa de premiação para reconhecer o talento dessas pessoas”, destacou.

O rei do carimbó Pinduca não encontrava palavras para descrever o sentimento por receber uma estátua do Prêmio Cultural Ruy Barata. “É difícil até para mim dar essa resposta, por causa de uma amizade que me juntou ao falecido e querido Ruy Barata, que foi num momento não muito bonito, mas como foi para a contar a história, os filhos dele se lembraram de mim. Eu também faço parte da história dele”, relembrou.

A contribuição do Grupo Liberal à cultura do Estado do Pará também recebeu uma estatueta pelas mãos do diretor de conteúdo do grupo, o jornalista Felipe Melo. Ao lado de Felipe Melo, estiveram Edson Franco e Oswaldo Mendes. “O prêmio Ruy Barata expressa a força da cultura e da imprensa para a democracia do Pará e do país, tão bem representadas nesta homenagem a um dos maiores artistas e intelectuais da nossa terra”, destacou o diretor do Grupo Liberal, ao lembrar que Ruy também foi um grande jornalista.

Durante a apresentação musical, Fafá de Belém abraçou e beijou o parceiro musical Paulo André Barata. Ela relembrou que foi lançada nacionalmente com músicas de Ruy e Paulo André. “‘Foi assim’ explodiu. E depois de ‘Foi Assim’ estourou em todo o Brasil, em primeiro lugar de todas as rádios ‘Paupixuna’ pela força da letra e pela força da música. Eu brincava com Ruy que ele fazia as coisas para mim. E ele dizia ‘eu não faço para você, faço pensando em você’. Hoje ver o Ruy Barata homenageado é muito emocionante. É o nosso maior poeta”, enfatizou.

Ruy Paranatinga Barata nasceu em Santarém, em junho de 1920, e morreu em São Paulo, em abril de 1990, quando pesquisava sobre a passagem de Mário de Andrade pela Amazônia. Ruy foi perseguido politicamente, teve o mandato cassado e preso. Publicou 'Anjo dos Abismos' e 'A Linha Imaginária' e 'Antilogia'. Com o filho Paulo André Barata compôs em parceria inúmeras canções que se tornaram referência na música paraense.