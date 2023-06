Homenagem à Fafá de Belém e exaltação da música paraense marcam o I Prêmio Amazônia de Música

O I Prêmio Amazônia de Música foi marcado na noite de terça-feira (06) pela exaltação à música paraense em todos os gêneros e ritmos e por uma extensa homenagem à carreira e a obra de Fafá de Belém. O evento que ocorreu no Theatro da Paz distribuiu premiações para 14 categorias em diferentes estilos.

A primeira categoria foi o Brega. Como melhor intérprete de brega a vencedora foi Viviane Batidão. Em seguida, melhor álbum de brega ficou com Joelma com “Isso é Calypso na Amazônia”, que foi representada pelo seu filho ao receber a premiação. Já na melhor música de brega a vencedora foi Rebeca Lindsay com “Amor Sem Limites”.

Joelma mandou um vídeo de agradecimento. “Quero aqui deixar registrada minha admiração a cada um de vocês da região Norte. Essa região que é tão abençoada rica, única e merece ser admirada e prestigiada por todos. Eu estou feliz de receber esse prêmio, me sinto muito honrada”, agradeceu. Na categoria Aparelhagem, a escolhida como a melhor foi o Carabao e como melhores DJs Edilson e Edielson do Príncipe Negro.

A homenageada Fafá de Belém não pode estar na premiação, porém enviou um vídeo de agradecimento pela lembrança. “A música no Pará é plural. Não existe uma música no Pará. Nós recebemos muitas influências. Desde a música erudita ao jazz, ao soul caboclo, a tudo que passou por aqui, por isso temos uma multiplicidade de sons, mas há um fundamento de tudo é a música paraense. Nós temos o chão, o movimento das águas, então esse festival vem num momento muito interessante, onde você pode olhar transversalmente a música paraense compositores, cantores, artistas novos, pessoas consagradas, pessoas novas no mercado, mas que já estão na vida há muito tempo”, disse.

Dentro da categoria Instrumental em melhor intérprete ou grupo o prêmio ficou para Sebastião Tapajós, falecido em 2021. Em melhor álbum, o vencedor foi Jacinto Kahwage. E melhor música instrumental foi para Gileno Foinquinos.

Outro medalhão da música paraense que recebeu o prêmio de Melhor Intérprete de MPB foi Nilson Chaves. “Acho que o processo de valorização sempre vai ser importante. Eu sempre coloquei que essa é uma opinião pessoal minha, eu sou paraense, mas eu sou muito mais que paraense. Eu sou amazônico. Eu sou da Amazônia. E quando falo isso Arthur (Espíndola), eu estou me referindo ao marabaixo do Amapá, à música da floresta do Acre, à Madeira-Mamoré de Rondônia”, listou. Na mesma categoria ganharam Karen Tavares como melhor álbum de MPB e Márcio Macedo como melhor música em MPB.

Na categoria Pop/Rock/Rap/Reggae, o artista AQNO foi escolhido o melhor intérprete, já o melhor álbum ficou para “Puraquê” de Gaby Amarantos, e melhor música pop para Markinho Duran com “Te Encontrar”. Nas raízes Latino-Amazônicas, subiram ao palco Lia Sophia como melhor intérprete, que agradeceu aos grandes mestres e mestras de cultura. “Temos muita coisa acontecendo na Amazônia toda. Estou muito feliz e quero ser inspiração para outras mulheres. Quero inspirá-las”, agradeceu. Na mesma categoria o melhor álbum ficou para Priscila Castro, e melhor música para Júlia Passos.

Na categoria samba e pagode os vencedores foram Mariza Black (melhor intérprete), Gigi Furtado com Kizomba em melhor álbum e Diego Xavier na melhor música com “Só Deus”. Em Sertanejo e Forró, Thiago Costa venceu como melhor intérprete, e Renan Andrade, de apenas 17 anos, ficou com o prêmio de melhor música com “Tanto Faz”.

Para encerrar a noite o melhor clipe ficou para a rapper de Icoaraci Nic Dias com o vídeo de “Fogo nos Facistas”, melhor produção musical para Luiz Pardal, melhor projeto de cultura popular para o Arraial do Pavulagem, melhor projeto audiovisual para o grupo O Mercado do Choro com a ação “Passeio Público”, e artista revelação para Rawi.

Um dos idealizadores Arthur Espíndola, que também apresentou a premiação ao lado de Gigi Furtado, chorou ao final. “Eu estou muito emocionado. É um sonho antigo, desde 2017, eu coloquei na cabeça que ia fazer. E hoje nasceu o filho. É igual estar na maternidade, a mãe acabou de ter o bebê, e eu estou com essa emoção de estar pegando o filho no braço pela primeira vez”, destacou. A cantora Aíla e a artista visual Roberta Carvalho assinaram a concepção e direção artística da edição de estreia.

Veja todos os vencedores do I Prêmio Amazônia de Música:

Brega

Melhor Grupo/Intérprete - Viviane Batidão

Melhor Música - Rebeca Lindsey "Amor Sem Limites”

Melhor Álbum - Joelma “Isso é Calypso na Amazônia”

Pop/Rock/Rap/Reggae

Melhor Grupo/Intérprete - AQNO

Melhor Música - Markinho Duran Música “Te Encontrar”

Melhor Álbum - Gaby Amarantos Álbum “Purakê”

MPB

Melhor Grupo/Intérprete - Nilson Chaves

Melhor Música - Márcio Macedo Negro Sol

Melhor Álbum - Karen Tavares "Mandou Chamar"

Samba/Pagode

Melhor Grupo/Intérprete Mariza Black

Melhor Música - Diego Xavier “Só Deus”

Melhor Álbum - Gigi Furtado “Kizomba”

Instrumental

Melhor Grupo/Intérprete - Sebastião Tapajós

Melhor Música - Gileno Foinquinos “Voo do Carapanã”

Melhor Álbum - Jacinto Kahwage “Choros Urbanos, vol. II”

Erudito

Melhor Grupo/Intérprete - Orquestra Paraense de Cinema

Melhor Instrumentista/Intérprete - Adriane Queiroz

Melhor Regente - Maria Antônia Jimenez

Raízes Latino-amazônicas

Melhor Grupo/Intérprete - Lia Sophia

Melhor Música - Julia Passos “Paraoara”

Melhor Álbum - Priscila Castro “Voz do Rio”

Aparelhagem

Melhor Aparelhagem - Carabao

Melhor Dj - Djs Edilson e Edielson do Príncipe Negro

Sertanejo/Forró

Melhor Grupo/Intérprete - Thiago Costa

Melhor Música - Renan Andrade “Tanto Faz”

Melhor Produção Musical

Luiz Pardal Álbum “Solo”

Melhor Clipe

Nic Dias “Remédio pra Racista é Bala”

Melhor Projeto de Cultural Popular

Arraial do Pavulagem

Melhor Projeto Audiovisual

O Mercado do Choro “Passeio Público”

Revelação (Voto Popular)

Rawi