Fafá de Belém convida Janja para o Círio de Nazaré; primeira-dama diz que vai levar 'uma pessoa'

A cantora Fafá de Belém fez um convite pessoal à primeira-dama, Janja Lula da Silva, nesta quinta-feira (1º), para participar do tradicional Círio de Nazaré. O evento religioso em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré está marcado para o dia 8 de outubro, em Belém.

Fafá de Belém encontrou-se com Janja no Palácio do Planalto, onde expressou sua admiração pela primeira-dama e a convidou para a "Varanda de Nazaré", uma série de eventos organizados por Fafá para convidados.

“Nazinha me acompanha. Estarei lá”, disse Janja.

Janja, emocionada com o convite, agradeceu e revelou que sua participação no evento em 2022 foi uma bênção em sua vida. Ela afirmou que estará presente novamente neste ano, acompanhada por uma pessoa especial, sem mencionar o nome do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando questionada por Fafá se Lula irá, Janja disse: “Você será a primeira a saber. Ele vai. A gente vai. Vamos agradecer à Nazinha”.

Além disso, Fafá de Belém compartilhou que a "Varanda de Nazaré" irá abordar temas como biodiversidade, Amazônia, sustentabilidade e a força da mulher.

No Círio de Nazaré de 2022, Janja acompanhou a programação religiosa, enquanto Lula não pôde comparecer. Na mesma época, o então presidente Jair Bolsonaro esteve a bordo de um navio da Marinha durante a procissão fluvial, mas foi embora antes do início da grande romaria.