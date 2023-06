Coroação e retorno da Imagem ao Glória levam centenas de fiéis à Basílica Santuário

A Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré retornou à estrutura do Glória, em Santa Missa realizada na Basílica Santuário de Nazaré, na noite desta quarta-feira (31). A celebração foi presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Antes da subida, a Imagem Original recebeu a Coroação, que simboliza o reconhecimento da padroeira dos paraenses como “Rainha”, mesmo na simplicidade de sua figura. Centenas de fiéis lotaram a Basílica e assistiram, ainda, à apresentação do cartaz do Círio 2023 em primeira mão.

Antes do ato, a coroa foi conduzida na Basílica Santuário pelas mãos da jovem autista Ana Carolina Lima Reis, de 14 anos, até o Arcebispo de Belém, que aguardava no altar da igreja. Bastante emocionado, Dom Alberto explicou que a escolha da jovem para participar da cerimônia teve uma simbologia de inclusão: "Com isso queremos dizer para a sociedade a importância de todas as crianças, a importância de todas as pessoas, qualquer que seja a situação em que se encontrem, nós não desprezamos, não desvalorizamos ninguém, ao contrário, todos são filhos de Deus e tem que ser tratados como tal".

Depois da coroação, a Imagem Original foi levada ao Glória pela Diretoria da Festa de Nazaré. Durante oito dias, a Imagem ficou mais próxima dos fiéis. A autônoma Graça Silva, 54 anos, assistiu pela primeira vez à cerimônia e não conteve as lágrimas. "Eu estou emocionada porque é a primeira vez que eu vejo a Imagem de Nossa Senhora de pertinho, e é um sentimento que eu nem sei explicar", conta. Ela aproveitou a oportunidade para agradecer e pedir pela saúde de seus familiares. "Um filho do coração está doente. Eu também vim pedi a cura dele. Que Nossa Senhora peça a intercessão de seu filho, Jesus, por ele", completou.

Também emocionada, a comerciante Patrícia Leão, 51, conta que a fé em Nossa Senhora de Nazaré a ajudou a superar a perda de um filho há mais de 20 anos. "Perdi o meu filho quando eu tinha 27 anos e, por intercessão de Nossa Senhora, consegui superar para a minha própria surpresa. É uma dor muito grande, mas eu tenho certeza que Nossa Senhora cuidou dele. É a mãe mais maravilhosa que eu tenho, em meio a todas as dificuldades, eu poderia até me sentir 'sem chão', mas jamais sozinha", testemunhou.

A Descida do Glória só ocorre duas vezes no ano, no mês de maio, em alusão ao mês mariano e ao 17º aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário, e em outubro, no sábado que antecede o segundo domingo do mês, data em que é celebrado o Círio de Nazaré.

A Imagem Original é uma escultura em estilo Barroco confeccionada em madeira que foi encontrada por Plácido José de Souza, no ano de 1700. Ela possui 28 cm de altura e apresenta traços de uma senhora portuguesa.

O 'milagre do retorno'

Relatos divergem sobre o local em que a imagem foi encontrada por Plácido: uns dizem que foi em uma bifurcação de uma árvore do taperebá; outros, de que seria em uma espécie de nicho natural em meio a trepadeiras. Ela usava manto onde, na parte interna, se lia “Nossa Senhora de Nazaré do Desterro”.

Segundo a crença, após achar a imagem, o caboclo a levou para sua casa e a colocou em um pequeno altar de miriti, onde estavam um crucifixo e outras imagens de santos de sua devoção. No dia seguinte, a imagem teria sumido. Ao retornar ao lugar do achado, percebeu que ela se encontrava no mesmo lugar do dia anterior.

O fato se repetiu durante alguns dias e a notícia do “desaparecimento” se espalhou, provocando a intervenção das autoridades civis e eclesiásticas, fazendo com que fosse levada para o Palácio do Governo, para o Paço Episcopal e à recém-erguida Catedral, de onde ela também sumiu, sendo encontrada no mesmo local.

Por conta dos desaparecimentos, Plácido teria entendido que a imagem deveria ficar no local onde fora encontrada e ali construiu uma ermida para abrigá-la. O local do achado é onde hoje se encontra a majestosa Basílica Santuário.

Origem da Imagem

A verdadeira origem da imagem é desconhecida, supondo-se que seja de Portugal, visto que à época não haveriam “santeiros” habilitados para a elaboração desta espécie de escultura em Vigia de Nazaré, nordeste do estado, local onde a devoção foi primeiramente implantada pelos colonizadores.

A estatueta possivelmente teria sido trazida pelos missionários Jesuítas, responsáveis pela difusão da devoção por este título mariano em outros locais no território amazônico. A maioria dos pesquisadores contesta a versão de que a imagem teria sido transportada por terra da localidade de Vigia pelo fato de que o caminho era perigoso por conta da presença de povos arredios ao longo do seu curso, fazendo com que só fosse possível a comunicação com Belém pelos rios.

