Coroa de Nossa Senhora de Nazaré foi entregue por jovem autista a Dom Alberto: 'inclusão'

Na noite desta quarta-feira (31), a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré retornou à estrutura do Glória, em Santa Missa realizada na Basílica Santuário. Antes da subida, a Imagem recebeu a Coroação, que simboliza o reconhecimento da padroeira como “Rainha”, mesmo na simplicidade de sua figura. A coroa foi entregue pelas mãos da jovem autista Ana Carolina Lima Reis, de 14 anos, ao Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que aguardava no altar da igreja, em um dos momentos mais marcantes da cerimônia.

Bastante emocionado, Dom Alberto explicou que a escolha da jovem para participar da cerimônia teve uma simbologia de inclusão: "Com isso queremos dizer para a sociedade a importância de todas as crianças, a importância de todas as pessoas, qualquer que seja a situação em que se encontrem, nós não desprezamos, não desvalorizamos ninguém, ao contrário, todos são filhos de Deus e tem que ser tratados como tal".

Ana Carolina Lima é filha de Sérgio Reis, diretor da Festa de Nazaré que, além de ver a filha na cerimônia, também foi responsável por conduzir a Imagem de Nossa Senhora ao Glória - uma dupla emoção. “A relação de nossa família com Nossa Senhora é de muita gratidão, então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, o motivo da gente estar aqui, é para agradecer tudo aquilo que ela faz por nós. E hoje, foi um dia especial na nossa vida, não só por mim, mas pela minha filha, pelas dificuldades que ela tem, ela poder se desemcumbir disso, para nós foi uma emoção sem tamanho”, disse.

A jovem de 14 anos estava bastante animada. Ela contou que é devota de Nossa Senhora de Nazaré e compartilhou o sentimento com a reportagem. “Foi uma emoção interessante, estar com a minha família, meus amigos, todo mundo. Eu amo Nossa Senhora, que Deus abençoe o Brasil todo”, desejou.

“O mundo precisa de inclusão, o mundo precisa de amor, e a igreja é isso”, finalizou Sérgio Reis.