Círio 2023: fiéis conhecem o cartaz da Festividade de Nazaré deste ano

O cartaz do Círio, um dos principais e mais tradicionais símbolos da Festividade de Nazaré, é apresentado aos fiéis, em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (31). A peça foi exibida dentro da Basílica Santuário, por conta da forte chuva em Belém. A programação foi transmitida ao vivo pelas plataformas digitais oficiais da Basílica Santuário no Facebook e Youtube e, também, pela TV Nazaré.

Veja o momento da apresentação do cartaz:

Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos fiéis presentes no evento. Para quem perdeu a programação, o item será disponibilizado ainda hoje para venda na loja Lírio Mimoso, no complexo da Basílica de Santuário, ao custo de R$ 3 a unidade. Na loja virtual, o cartaz será vendido em kits de três unidades a R$ 9. Banners também estarão à venda.

Ao longo dos meses que antecedem o Círio, o cartaz é um elemento presente nos lares católicos, simbolizando a forte relação com a fé na padroeira dos paraenses. A peça também é uma forma de divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro - considerada a maior manifestação católica do Brasil. Este ano, o tema do Círio é "Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho''.

Segundo a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), o cartaz tem tiragem total de 900 mil exemplares. A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária que está à frente da produção há 32 anos. Anualmente, a DFN convida um fotógrafo para fazer a fotografia oficial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, este ano, a fotógrafa escolhida é Soraya Montanheiro. A ilustração do fundo do cartaz é de Guilherme Lamoglia.

O lançamento do cartaz do Círio conta com a presença do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. O evento de divulgação é organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e aberto ao público desde 2007.

O evento faz parte da programação de encerramento ao Mês Mariano, em homenagem à Nossa Senhora, e integra as comemorações dos 17 anos de elevação da Basílica à categoria de Santuário. Nesta quarta, ocorreram, ainda, as cerimônias de Coroação de Nossa Senhora de Nazaré e retorno da Imagem Original ao Glória.

A organização explica o significado dos detalhes do cartaz. Confira:

O cartaz do Círio 2023 apresenta uma composição rica em elementos, que tem como objetivo referenciar diretamente o simbolismo do tema deste ano.

Em primeiro plano, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aparece em destaque, representando a figura central da devoção e da fé dos milhões de fiéis que participam do Círio.

Em seguida, a base modelada em 3D simboliza a solidez das crenças, a base sobre a qual o povo de Deus constrói sua caminhada espiritual. Na sequência, a cruz, acima da Imagem da Virgem de Nazaré, representa o sacrifício, o ato de amor supremo de Jesus Cristo pela humanidade.

Os arcos, também modelados em 3D, simbolizam o caminho que se percorre pela fé, uma jornada de busca por Deus e por uma vida mais plena e significativa.

As figuras de anjos sobrepostas aos arcos representam a salvação, o sentimento de esperança e a presença divina em nossas vidas e podem ser encontradas na Catedral de Belém.

Saindo dos elementos dos arcos, temos partículas de luz que representam a força divina, a energia que nos impulsiona na caminhada.

A parede de mármore retirada de uma fotografia da Basílica Santuário de Nazaré simboliza a tradição e a história da devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

No rodapé do Cartaz uma novidade: ao lado das logomarcas da Arquidiocese de Belém, da Basílica Santuário - Padres Barnabitas e da Diretoria da Festa de Nazaré, está a logomarca comemorativa dos 100 Anos de Título Basilical da Basílica de Nazaré.

Conheça a fotógrafa responsável pelo cartaz

Soraya Montanheiro começou sua carreira fotográfica em 2003 e, em 2010, estudou no International Center of Photography (ICP), em Nova York, onde se especializou em impressão fine art, design e projeto gráfico de fotolivros. Em 2012, iniciou o trabalho voluntário junto a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré como fotógrafa de apoio da assessoria de comunicação, viajando por diversas regiões do país acompanhando as visitas da Imagem Peregrina. Por conta deste trabalho, em 2018 lançou o livro “Guarda O Círio de Nazaré” e a exposição homônima realizada no Museu de Arte Sacra de São Paulo e no Museu do Estado do Pará (MEP). Em 2019 realizou a exposição itinerante "Guarda de Nazaré, 45 anos de amor e fé”.

“O Círio de Nazaré é o meu grande aprendizado, minha recarga, a luz que preciso para voltar a minha cidade, São Paulo, e seguir. Recebi a missão de ajudar a divulgar, por meio da fotografia, a fé e a união de um povo e prometi a Nossa Senhora que cumpriria a missão até quando Ela desejar. Recebi o convite do coordenador do Círio, Antônio Salame, durante a visita da Imagem Peregrina a São Paulo, em 2022”, conta emocionada Soraya.

Conheça o ilustrador responsável pelo cartaz

Guilherme Lamoglia, autor da ilustração do cartaz, 29 anos, é publicitário e trabalha com criação há 10 anos. Atualmente trabalha como designer em uma agência. O convite veio por indicação da professora Ana Paula Vilhena, orientadora no seu trabalho de conclusão de curso sobre o cartaz do Círio 2014, ao diretor de marketing Oswaldo Mendes. É a primeira vez que trabalha com o Círio de Nazaré.

“Todo ano eu procuro criar alguma coisa para homenagear o Círio, seja com colagem, desenho ou qualquer outra forma de expressão artística, mas ainda não tinha desenvolvido um trabalho oficial para a festividade. Eu criei o cartaz imaginando que já estava em outubro, pois eu acho que o Círio em si é a inspiração, a fé do povo que é quase tangível e irradia pela cidade, é um sentimento único e foi o que eu busquei passar para o cartaz. Criar esse cartaz é um sonho que se realiza, pessoalmente e profissionalmente, mas acho que o maior significado é o de participar dessa história”, conta Guilherme.

História

O primeiro cartaz de divulgação do Círio foi confeccionado em Portugal, em 1826. Inicialmente, as peças eram elaboradas à mão para impressão. Hoje em dia, o cartaz é produzido a partir de fotografias.

Quermesse Mariana

A programação de lançamento do cartaz do Círio ocorre no âmbito da Quermesse Mariana, que ocorre desde o último dia 27, na Praça Santuário, e continua até o próximo dia 4, sempre das 18h às 22h. Na quermesse, há venda de artesanatos e artigos religiosos, brinquedos e praça de alimentação, além de atrações musicais. Nesta quarta-feira (31), apresentam-se os artistas Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, Carimbó da Maria e Carol Ferreira.