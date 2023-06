Entenda o significado do cartaz do Círio de Nazaré 2023

Lançado oficialmente na noite desta quinta-feira (31), o cartaz do Círio 2023 é um dos principais e mais tradicionais símbolos da Festividade de Nazaré. Rica em elementos, a peça referencia diretamente o simbolismo do tema do Círio deste ano: "Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho''.

A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária que está à frente da produção há 32 anos. Anualmente, a DFN convida um fotógrafo para fazer a fotografia oficial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, este ano, a fotógrafa escolhida foi Soraya Montanheiro. A ilustração do fundo do cartaz foi de Guilherme Lamoglia.

Entenda o significado do cartaz do Círio 2023

A Diretoria da Festa de Nazaré explica o significado dos detalhes do cartaz. Confira:

O cartaz do Círio 2023 apresenta uma composição rica em elementos, que tem como objetivo referenciar diretamente o simbolismo do tema deste ano.

Em primeiro plano, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aparece em destaque, representando a figura central da devoção e da fé dos milhões de fiéis que participam do Círio.

Em seguida, a base modelada em 3D simboliza a solidez das crenças, a base sobre a qual o povo de Deus constrói sua caminhada espiritual. Na sequência, a cruz, acima da Imagem da Virgem de Nazaré, representa o sacrifício, o ato de amor supremo de Jesus Cristo pela humanidade.

Os arcos, também modelados em 3D, simbolizam o caminho que se percorre pela fé, uma jornada de busca por Deus e por uma vida mais plena e significativa.

As figuras de anjos sobrepostas aos arcos representam a salvação, o sentimento de esperança e a presença divina em nossas vidas e podem ser encontradas na Catedral de Belém.

Saindo dos elementos dos arcos, temos partículas de luz que representam a força divina, a energia que nos impulsiona na caminhada.

A parede de mármore retirada de uma fotografia da Basílica Santuário de Nazaré simboliza a tradição e a história da devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

No rodapé do Cartaz uma novidade: ao lado das logomarcas da Arquidiocese de Belém, da Basílica Santuário - Padres Barnabitas e da Diretoria da Festa de Nazaré, está a logomarca comemorativa dos 100 Anos de Título Basilical da Basílica de Nazaré.