Cantora paraense lança ‘mash up’ de Miley Cyrus e Gloria Gaynor; vídeo

A cantora paraense Rayane lança hoje, 26, nas plataformas digitais e no Instagram, o videoclipe de “Flowers / I Will Survive”. O ‘mash up’ (que é a característica de mesclar duas ou mais músicas) da artista, junta em uma só canção, artistas de tempos distintos. No caso, neste ‘mash up’ temos Miley Cyrus e Gloria Gaynor.

“Nessa imersão de autoconhecimento artístico, eu queria encontrar um som que fizesse parte da minha história e que eu conseguisse adequar com a técnica de canto que eu estudo. Sendo assim, voltei a ouvir disco music porque meus pais são apaixonados e eu cresci ouvindo com eles, reacendendo em mim esse lugar de conexão afetiva com a música, mas principalmente porque hoje sou uma jovem mulher adulta e consigo compreender e me identificar com as narrativas das composições que as divas dessa era queriam comunicar. Suas vivências são atemporais e atravessam gerações, não só por terem se consagrado na indústria musical, mas porque suas letras correspondem a vivências que tem um peso maior por serem experenciadas por mulheres”, disse.

VEJA MAIS

Rayane é atriz, bailarina e cantora em formação. Ela começou a carreira musical ainda criança na periferia do bairro da Pedreira, ao som do tecnobrega e Gaby Amarantos. “Ela era a minha diva do pop. Sempre sonhei em ser cantora, mas só tive a oportunidade de estudar canto em 2017 quando ganhei uma bolsa em uma escola particular para estudar a técnica Belting. Minha trajetória artística começou na dança e me levou para o teatro musical. No final do ano passado, percebi que apesar de ter investido muito tempo na técnica vocal e ter realizado concertos, apresentações e espetáculos de teatro musical eu ainda não me conhecia enquanto cantora”, relembra.

O videoclipe de “Flowers / I Will Survive” será lançado na íntegra no seu perfil no Instagram @rayanetrindadee. Por ser uma artista independente, a paraense imprime na sua música uma autonomia para se expressar sem limitações e sozinha. Ela já fez performance de algumas divas do disco como Donna Summer, Gloria Gaynor e Janet Jackson.

“Este é meu primeiro trabalho profissional como cantora. Meu compromisso com esse trabalho de fato era permitir- me conhecer e explorar minhas possibilidades enquanto artista. Portanto, a escolha de fazer um lançamento do clipe em uma só plataforma a fim de concentrar a atenção do público que já me acompanha em uma só rede para que conheçam meu trabalho como cantora e alcançar um novo público por meio dos compartilhamentos. Bem como, ampliar meu portfólio, pois pretendo continuar trabalhando”, finaliza.