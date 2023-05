Fotojornalista apresenta série especial sobre as lendas de Belém com fotos e vídeos

Migrando para o online, o fotojornalista Fernando Sette liberou a atualização do site Expedição Pará. O profissional destaca a importância dessa presença na web, diante da evolução da era digital. Este novo formato permite que o internauta assista vídeos curtos e navegue pelos conteúdos de modo mais acessível, seja pelo computador, tablete ou smartphone.

Para este momento, Fernando Sette liberou no endereço eletrônico: www.expedicaopara.com.br, uma série sobre lendas locais, que despertaram a curiosidade de um mineiro.

Veja imagens da séries "Belém de lendas e mistérios" de Fernando Sette Curupira (Foto: Fernando Sette) Mãe D'água (Foto: Fernando Sette) (Foto: Fernando Sette) (Foto: Fernando Sette) O Boto (Foto: Fernando Sette)

Já com o site neste novo formato, logo na tela inicial da página encontra a série "Belém de lendas e mistérios" com as famosas lendas amazônicas que promovem um misticismo na nossa cultura, e fazem parte de nossa história. O site já conta com material interativo de lendas como: Matinta Pereira, Iara, Vitória Régia, do Boto e da Mãe D'Água.

“Na época que criei a série, eu já estava muito afim de fazer desde quando comecei a fotografar. Falava para mim mesmo: ‘quero criar as lendas, porque é algo que as pessoas de fora não conhecem tanto’. Já era uma coisa que queria instigar”, relembra.

Porém, o material encontrado por lá vai além disso, abordando outras temáticas. “Precisei atualizar o site para oferecer ao público novas possibilidades de conhecer nosso Estado através das minhas fotos e vídeos. Todo material do site é autoral e minha inspiração vem através do imenso amor que tenho pela fotografia”, disse Fernando Sette.

Lançado em 2015, a página apresenta imagens, vídeos e textos sobre cada região do Estado do Pará. "O projeto Expedição Pará começou quando ainda não existia o compartilhamento frenético nas redes sociais. A ideia era a de divulgar cada ponto turístico do Estado e, com isso, fazer um convite para a população conhecer mais de cada lugar", comenta.

"Essa nova roupagem do Expedição Pará é para fazer com que o alcance de cada imagem produzida chegue mais longe. Por isso, ele foi relançado para o modo bilíngue", destaca Sette, reforçando que o site pode ser lido nos idiomas português e inglês.

Fernando Sette nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas veio para Belém ainda criança. Formado em Processamento de Dados pela Universidade da Amazônia (Unama), retornou para a cidade natal, onde fez curso de Designer Gráfico. Anos depois, voltou para Belém,onde trabalhou com web design e no setor gráfico, até surgir o interesse pela fotografia. Em 2009, montou o Estúdio Sette e desde então se dedica, principalmente, à arte da fotografia. Sua paixão fez com que ele publicasse o seu primeiro livro, Espia o Pará.