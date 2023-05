Círio 2023: cartaz deste ano será apresentado no dia 31 de maio

O cartaz do Círio 2023 será apresentado publicamente pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) no dia 31 de maio, às 19h30, na Basílica Santuário de Nazaré e na Praça Santuário. A produção do Cartaz é de responsabilidade da Diretoria de Marketing, uma das oito diretorias que compõem a DFN. A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, por uma equipe composta por um diretor de criação, um diretor de arte, um fotógrafo e um ilustrador. Todo ano a DFN convida um fotógrafo para fazer a fotografia oficial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, este ano, a fotógrafa escolhida é Soraya Montanheiro. A ilustração do fundo do Cartaz é de Guilherme Lamoglia.

Quem é a fotógrafa?

Soraya começou sua carreira fotográfica em 2003 e em 2010 estudou no International Center of Photography (ICP), em Nova York, onde se especializou em impressão fine art, design e projeto gráfico de fotolivros. Em 2012 iniciou o trabalho voluntário junto a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré como fotógrafa de apoio da assessoria de comunicação, viajando por diversas regiões do país acompanhando as visitas da Imagem Peregrina. Por conta deste trabalho, em 2018 lançou o livro “Guarda O Círio de Nazaré” e a exposição homônima realizada no Museu de Arte Sacra de São Paulo e no Museu do Estado do Pará (MEP). Em 2019 realizou a exposição itinerante "Guarda de Nazaré, 45 anos de amor e fé”.

“O Círio de Nazaré é o meu grande aprendizado, minha recarga, a luz que preciso para voltar a minha cidade, São Paulo, e seguir. Recebi a missão de ajudar a divulgar, por meio da fotografia, a fé e a união de um povo e prometi a Nossa Senhora que cumpriria a missão até quando Ela desejar. Recebi o convite do coordenador do Círio, Antônio Salame, durante a visita da Imagem Peregrina a São Paulo, em 2022”, conta Soraya.

Quem é o ilustrador?

Guilherme Lamoglia, autor da ilustração do Cartaz, 29 anos, é publicitário, e trabalha com criação há 10 anos. Atualmente trabalha como designer em uma agência. O convite veio por indicação da professora Ana Paula Vilhena, orientadora no seu trabalho de conclusão de curso sobre o cartaz do Círio 2014, ao diretor de marketing Oswaldo Mendes. É a primeira vez que trabalha com o Círio de Nazaré.

“Todo ano eu procuro criar alguma coisa para homenagear o Círio, seja com colagem, desenho ou qualquer outra forma de expressão artística, mas ainda não tinha desenvolvido um trabalho oficial para a festividade. Eu criei o cartaz imaginando que já estava em outubro, pois eu acho que o Círio em si é a inspiração, a fé do povo que é quase tangível e irradia pela cidade, é um sentimento único e foi o que eu busquei passar para o cartaz. Criar esse cartaz é um sonho que se realiza, pessoalmente e profissionalmente, mas acho que o maior significado é o de participar dessa história”, conta Guilherme.

A DFN informou que produzirá cerca de 900 mil exemplares e fará a distribuição gratuita de alguns no dia do lançamento. A partir do dia 01 de junho o cartaz estará à venda na loja Lírio Mimoso.

Serviço:

Apresentação do Cartaz do Círio 2023

Data: 31 de maio

Horário e local: 19h30, na Praça Santuário, com shows de Amazônia Jazz Band, Carol Ferreira e da cantora Carimbó da Maria. Entrada gratuita.

Programação musical no dia 31/05

19h – Amazônia Jazz Band

20h – Carol Ferreira

21h – Cantora Carimbó da Maria

Vendas do Cartaz:

Loja Lírio Mimoso - R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n ou pelo site basilicadenazare.com.br/loja

Valor: R$ 3,00 a unidade