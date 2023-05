Da Amazônia para o mundo: ator manaura participa do Festival de Cannes para lançamento de filme

O ator manauara Adanilo Reis da Costa, 32 anos, esteve presente, neste sábado (20), no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, para o lançamento de “Eureka”, filme do cineasta argentino Lisandro Alonso e que fará parte do elenco.

No Instagram, Adanilo não segurou a emoção que teve diante dos holofotes. “Ainda estou em êxtase com tudo que estou vivendo. Feliz porque não estou sozinho. Estar nesse festival é saber que estou com meu bairro Compensa, minha cidade Manaus e meu estado Amazonas. Estou com meus parentes e parentas indígenas. Estou com meus ancestrais, que antes de mim lutaram para que eu chegasse onde estou agora. Obrigado ao universo e às entidades e encantados que me guiam”, agradeceu o artista.

Para quem não o conhece, Adanilo é indígena e interpreta papéis com ligação aos povos originários. Ele participou da segunda temporada da série "Cidade Invisível", da Netflix, gravada em Belém, além de atuar em filmes como “Marighella” (2021), “Noites Alienígenas” (2022) e “O Rio do Desejo” (2022).