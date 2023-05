Naiá Camargo cantora que é uma artista com múltiplos talentos está gravando seu novo EP

Em destaque no cenário da música brasileira, Naiá Camargo é conhecida por sua versatilidade musical dentro e fora dos palcos. Além de cantora e compositora, Naiá é apresentadora e atriz, uma artista com muitos talentos.

Filha da dançarina, professora e pesquisadora Maria Mohmenson, a artista respira o mundo da arte desde criança e sempre foi incentivada por sua mãe a buscar sua paixão e originalidade.

Naiá encontrou em nossas raízes musicais sua identidade e agora desponta no cenário nacional. Com o projeto Mbora Fest, festival de música itinerante que propõe uma diversidade de gêneros tropicais dançantes, em andamento, a cantora também é uma das idealizadoras e apresentadoras do videocast da marca, disponível no YouTube e Spotify, e já entrevistou nomes como Preta Ferreira, Letícia Bassit, Eliane Dias, MC Soffia e Di Melo. Além de São Paulo, o Mbora Cast tem temporadas gravadas em Salvador e Rio de Janeiro.

Veja a entrevista exclusiva de Naiá Camargo para o Grupo LIberal:

Você vive música desde pequena. Tem alguma história engraçada e/ou curiosa para nos contar? N: Tenho duas histórias engraçadas que aconteceram comigo que posso contar. A primeira é que eu e minha mãe trabalhávamos em um circo, eu era a bailarina e ela o palhaço. Um dia o circo lotou e eu saí correndo. Amarelei total! Todo mundo ficou sem entender. A outra história é que eu era a Nasha. Como a Xuxa, eu tinha uma personagem chamada Nasha, que eu fazia show até com as Nashitas, minhas amigas do prédio. No dia que fui fazer um show para todos os meus colegas de classe, o microfone quebrou e foi o maior mico. Estamos sabendo de um novo EP ainda para esse primeiro semestre. Conte-nos mais sobre esse novo projeto? Já vimos Naiá no MPB, no eletrônico e agora no samba, como é ser uma artista com uma potência vocal para tantos gêneros musicais? N: Teve uma época que eu quis seguir a modinha e demorei para abraçar minhas raízes! Hoje, encontrei meu lugar na arte, na música. Assumi minha ancestralidade, que por sinal no EP temos uma música que fala sobre nossos ancestrais. Estou muito realizada com tudo que vem acontecendo e ansiosa para vocês verem o resultado final. Um SPOILER que vou dar é que uma das faixas é uma versão “Tigresa” de Caetano Velloso. Aguardem! Quem são suas inspirações no samba? Qual seu maior ídolo na música? N: Eu adoro Jorge Aragão, Leci Brandão, Arlindo Cruz e muitos outros… Samba está na minha alma e de todos os brasileiros! Como você vê a Naiá artista daqui 10 anos? N: Eu vejo que vou continuar cantando, porque amo! É minha paixão! Também vou continuar empreendendo. Tenho um festival incrível acontecendo, onde trago para cena novos talentos. Além disso, meu podcast o MBoraCast que entrevisto vários artistas legais, quero continuar e vê-lo crescer cada vez mais. Naiá também é apresentadora e atriz. Temos novos projetos para esse ano? Conte-nos mais. N: Em breve lanço meu EP: 'Naiá É Samba'. Vocês vão adorar, eu amei! Em julho, tem a próxima edição do meu festival MboraFest, onde vou fazer minha estreia no samba. Considerações finais. N: Um beijo para todos do jornal OLiberal e de Belém. Quero logo estar aí! Para mais informações sigam o meu perfil oficial: @naiacamargooficial