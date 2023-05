Projeto em homenagem a Edyr Proença lança disco, livro e portal com programação no Sesc Ver-o-Peso

Uma das figuras mais relevantes do jornalismo e da cultura paraense, o compositor, músico, radialista, advogado, bancário e escritor, Edyr Proença será celebrado através de um projeto que eterniza seu legado. O projeto que visa homenagear o jornalista, contará com programação, no Sesc Ver-o-Peso e traz o lançamento do livro, portal virtual e show do disco de composições inéditas do jornalista, interpretadas pela cantora Andrea Pinheiro e participação especial de Olivar Barreto. A entrada é franca.

O público vai poder se deliciar com 14 faixas do disco “A música de Edyr Proença”, composições resgatadas do arquivo da família, gravadas em fitas K7 e que virão a público pela primeira vez. Sob direção artística de Jacinto Kawage e Luiz Pardal, o espetáculo traz Andréa Pinheiro dos vocais. Para a cantora, falar de Edyr Proença é falar de esporte, de bom humor, de alegria, de talento. “Eu tive a honra de fazer um CD dele há muitos anos, com a participação dele, uma figura ímpar, cheia de piadas e causos para contar”, destacou.

De acordo com o produtor e diretor musical, Jacinto Kahwage, que fez metade dos arranjos do álbum assim como a produção e direção musical ao lado do sócio, Luiz Pardal, o sentimento em poder fazer parte de um projeto como essa foi de satisfação. “Elaborar os arranjos, fazer a direção e produção musical dessa obra incrível e atemporal do querido e saudoso Edyr Proença, é sem dúvida inexplicável. Meu sentimento é de extrema gratidão ao Edyr Augusto e Edgar Augusto pela oportunidade de realizar esse projeto”, ressaltou.

O show especial traz além das canções inéditas, músicas marcantes da trajetória de Edyr, que já foram gravadas por artistas como Fafá de Belém, Jane Duboc e Leila Pinheiro. Como participação especial, o público vai acompanhar o trabalho do músico paraense Olivar Barreto, intérprete que mais gravou canções do Edyr Proença. Andréa Pinheiro, voz central do projeto, conta que a obra do homenageado atravessa sua carreira há décadas, e que recebeu emocionada o convite para participar do disco de inéditas.

“Era um trabalho que me exigiria uma grande responsabilidade e dedicação. Cheguei até a sugerir a Edgar e Edyr, filhos de Proença, que eles chamassem vários cantores. No que eles me disseram: ‘Andréa, se nosso pai estivesse vivo, seria você quem ele convidaria’”, relatou a cantora, que afirma ter abraçado com carinho o projeto.

Livro e Portal

Além do lançamento do disco de inéditas, a programação apresenta ao público o livro “Opinião não se discute”, coletânea de dois livros anteriores que Edyr lançou: “Coisas do futebol”, de 1985, “Nem Pelé, nem Romário, nem nada”, de 1995. A nova edição compila as duas obras, em formato revisado e atualizado.

Na ocasião, será lançado ainda o portal virtual em homenagem a Edyr, com a reunião de fotos, vídeos, textos, diversos arquivos de publicações de revistas e jornais datadas da década de 1920 a 1950, além de músicas e composições.

A iniciativa do projeto foi da família de Edyr Proença, que teve a ideia viabilizada através de projeto de extensão da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. O projeto foi realizado através de emenda parlamentar do à época Deputado Federal, hoje prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. A Coordenação artística é de Edyr Augusto, a Coordenação de Produção é de Pedro Vianna e a Produção Executiva é de Felipe Proença. É importante ressaltar o apoio cultural da Emufpa, Fadesp, Ufpa, Fumbel, Prefeitura Municipal de Belém, Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará e Sesc Ver-o-Peso.

Quem foi Edyr Proença?

Edyr Proença nasceu em 1920, em Belém. Com grande prestígio na imprensa paraense, Edyr passou pelos maiores jornais de Belém. Firmou-se como locutor esportivo a partir de 1946, respeitado por todas as torcidas. Lançou os livros “Coisas do futebol” e “Nem Pelé, nem Romário, nem nada”, obras que reúnem inúmeros causos curiosos e folclóricos, acumulados por Edyr ao longo da carreira na crônica esportiva. Em novembro de 1996, foi eleito presidente da Academia Paraense de Jornalismo.

Na música, Edyr criou, ainda muito jovem, o grupo Bando da Estrela. Nos anos 1970 e 1980 compôs sambas-enredo históricos para as agremiações “Quem São Eles” e participou de importantes festivais de música. Foi parceiro musical de poetas da estatura de Ruy Barata e João de Jesus Paes Loureiro. Sua canção mais conhecida, “Bom dia, Belém”, foi gravada por Fafá de Belém, Jane Duboc e Leila Pinheiro.

Agende-se

Show do projeto “Vida e Obra de Edyr Proença”

Data: 19/05

Hora: 19h

Local: Sesc Ver-o-Peso

Entrada franca

