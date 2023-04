Projeto ‘Vida e obra de Edyr Proença’ lança single inédito do artista e comunicador

O comunicador e artista Edyr Proença, personalidade do jornalismo e da cultura no Pará, ganha um projeto comemorativo ao centenário de nascimento que valoriza a sua vida e a obra. Nesta sexta-feira, 28, chega às plataformas de áudio o single “Cala a boca, meu bem” (de Edyr e Celeste Proença) na voz de Andrea Pinheiro. A faixa abre-alas para o álbum “A música de Edyr Proença” com 14 músicas inéditas, que ganhará um show de lançamento no mês que vem. Ainda, o projeto inclui um portal dedicado ao artista e um livro de crônicas esportivas dele.

Ouça aqui.

Compositor, músico, radialista, advogado, bancário e escritor, Edyr Proença foi narrador e comentarista esportivo de rádio. O centenário dele transcorreu em 2020, ano em que começou a pandemia, mas somente agora recebe homenagens à altura. “O meu pai todo mundo conheceu como jornalista esportivo, mas quando ela era jovem participava do grupo de músicos ‘O bando da Estrela’ em que a cantora era a minha mãe”, conta o escritor Edyr Augusto, um dos cinco filhos do casal Edyr e Celeste Proença, que assina a coordenação artística do projeto.

Edyr e Celeste Proença (Arquivo da família Proença)

Edyr Proença era filho do célebre radialista Edgar Proença, fundador da Rádio Clube e que dá nome ao estádio do Mangueirão. Edyr Proença faleceu em 1998 aos 78 anos após ter lançado um LP, da série “Música e Memória”, da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1994.

“Depois que o meu pai se aposentou (como jornalista), pegou de novo o violão e começou a fazer música com a minha mãe, conosco (filhos) e com outros parceiros”, recorda Edyr Augusto. Nos anos 1970 e 1980, ele compôs sambas-enredo para as agremiações e participou de festivais de música. Foi parceiro musical dos poetas Ruy Barata e João de Jesus Paes Loureiro. Sua canção mais conhecida, Bom Dia Belém, foi gravada por Fafá de Belém, Jane Duboc e Leila Pinheiro.

Single

O samba “Cala a boca, meu bem” foi composto nos anos 80 e traz uma letra bem-humorada contra o machismo. “Escolhemos a faixa para puxar esse trabalho por ser uma música extremamente atual. Apesar de ter sido escrita há décadas, ela não envelheceu. Com letra da Celeste e melodia de Edyr, a música é muito divertida, irônica e tem uma simplicidade e competência poética enormes”, diz o cantor, compositor e coordenador de produção do projeto, Pedro Vianna.

A história de amor e parceria criativa de Edyr e Celeste Proença inicia no final da década de 1930, quando eles se conhecem na Rádio Clube. Desse amor, surgiram várias composições. Parte delas foi encontrada pela família após a morte do casal em fitas cassetes que estavam guardadas. O projeto de centenário resgata essas obras e a lança ao público pela primeira vez.

Andrea Pinheiro (Walda Marques/ Divulgação)

Andréa Pinheiro gravou a canção com arranjo de Jacinto Kawage, além de Príamo Brandão no baixo, Davi Amorim no violão, Manassés Malcher no trombone e Márcio Jardim na percussão.

“A maioria das músicas do disco que iremos lançar no projeto são parceria entre Edyr e Celeste”, antecipa Vianna. O show de lançamento do álbum completo será no próximo dia 19 de maio, no Sesc Ver-o-Peso.

Projeto

Em outra frente do projeto, o portal edyrproenca.com.br vai reunir as canções gravadas, fotografias, discos, livros e a biografia do comunicador e artista. Além disso, será lançado um livro “Opinião não se discute” que vai reunir crônicas de Edyr Proença que foram publicadas nos livros “Coisas do futebol”, de 1985, e “Nem Pelé, nem Romário, nem nada”, de 1995. O nome do novo livro se reporta ao título da coluna que Edyr Proença manteve nos jornais por muitos anos. As histórias contidas na obra se remontam à história do futebol e do rádio esportivo paraense.

O projeto “Vida e obra de Edyr Proença” tem a iniciativa da família. Foi viabilizado através de projeto de extensão da Faculdade de Música da UFPA com emenda parlamentar do então deputado federal, hoje prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Ainda, teve o apoio cultural da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Prefeitura Municipal de Belém, Fundação Cultural do Pará (FCP), governo do estado do Pará e Sesc Ver-o-Peso.

Agende-se:

Lançamento do projeto “Vida e Obra de Edyr Proença” e também do single “Cala a boca, meu bem”

Dia: Sexta-feira, 28

Hora: a partir da meia-noite

Local: plataformas digitais