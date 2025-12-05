Relesvulgar lança videoclipe de ‘A Cela’ com show especial no Studio Pub, em Belém

A banda paraense Relesvulgar dará um passo importante em sua trajetória ao lançar oficialmente o videoclipe de “A Cela” durante um show especial programado para o dia 21 de dezembro, no Festival Abbey Monster, que será realizado no Studio Pub, em Belém. Será o primeiro videoclipe do grupo, que promete uma apresentação intensa e alinhada à estética crua que marca sua identidade.

Em entrevista, o baterista Diógenis Assunção, o “Dió”, explicou que a música reflete a dura realidade enfrentada por grande parte da classe trabalhadora no Brasil. “‘A Cela’ mergulha na dura realidade enfrentada por milhares de trabalhadores brasileiros, denunciando a ‘cela invisível’ criada por rotinas exaustivas, jornadas esmagadoras e salários miseráveis — um cenário que aprisiona silenciosamente e que muitos insistem em ignorar. O videoclipe busca traduzir visualmente esse aprisionamento cotidiano, funcionando como um grito artístico contra a desigualdade social”, explicou.

A crítica social presente na canção dialoga com o contexto de muitos trabalhadores que enfrentam informalidade e falta de oportunidades, realidade recorrente em estados como o Pará, que já figurou entre os líderes nacionais em índices de informalidade. Para a banda, a obra mostra a importância de reconhecer e dar visibilidade a essas pessoas que vivem sob uma estrutura de opressão sem grades.

O evento que marca o lançamento do videoclipe também integra o festival que celebra os 10 anos do estúdio Abbey Monsters, reunindo bandas produzidas pelo estúdio e artistas parceiros. No dia 21, além da Relesvulgar, sobem ao palco as bandas Ana Clara, Yellow Bomb e Fuzzila — que também apresenta um single novo. A programação do festival começa no dia 17 de dezembro, com shows das bandas Hadoop, Turbo, Antes do Erro e Vinyl Laranja.

Com influências de Alice in Chains e Soundgarden, a Relesvulgar aposta em uma sonoridade visceral que transita entre o rock alternativo dos anos 90, o noise rock, o blues e elementos da música popular brasileira. A banda nasceu em Belém em 2015, criada pelos amigos Fábio Garcia e Marcelo Cunha. Após mudanças na formação inicial, conquistou espaço na cena local com arranjos intensos e letras densas, até entrar em hiato por alguns anos.

O retorno às atividades veio recentemente, com o single “Amor? Exílio!”, marcando uma fase mais madura e energizada. A formação atual reúne: Fábio Garcia no vocal, Marcelo Cunha na guitarra, Diógenis “Dió” Assunção na bateria e Thiago Sarmento no baixo. “O videoclipe e o single de ‘A Cela’ chegam para consolidar o primeiro grande passo da banda, unindo música, crítica social e identidade amazônica em uma obra impactante”, afirma Dió.

O Festival Abbey Monsters ocorre no Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277), sempre às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, com valores a partir de R$ 20 no primeiro lote (individual) e opções de bilhete “casadinho” para os dois dias do evento.

Serviço

Festival Abbey Monsters — Lançamento do videoclipe “A Cela” (Relesvulgar) Studio Pub — Belém (PA)

21 de dezembro, às 20h

Ingressos no Sympla — a partir de R$ 20