Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

O Liberal
fonte

Exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” (Ana Lima)

Está aberta ao público no Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém, a exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade”, promovida pela Embaixada da Suíça no Brasil, Consulado-geral da Suíça no Rio de Janeiro, Museu Paraense Emílio Goeldi e Associação Artística e Cultural Oswaldo Goeldi. A mostra destaca as contribuições históricas da Suíça à preservação da biodiversidade amazônica, em especial por meio do trabalho do naturalista suíço Emílio Goeldi e do artista Oswaldo Goeldi, filho do cientista.

Imersiva e educativa, com tecnologia de realidade aumentada, a exposição reúne ilustrações de 337 espécies de aves amazônicas pertencentes ao acervo do Museu de História Natural de Berna, na Suíça, e 22 xilogravuras coloridas de flores brasileiras, reforçando o diálogo entre arte e ciência. A mostra integra o programa Road to Belem, desenvolvido para a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP30), que reúne várias atividades da Suíça no Brasil com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a prosperidade por meio da identificação de soluções sustentáveis, compartilhadas e inovadoras. 

VEJA MAIS

image Dos rios às raízes: exposição transforma os maiores festivais da Amazônia em experiência sensorial
Mostra reúne figurinos, adereços, grafismos e esculturas originais que evidenciam a força estética e simbólica dos três festivais autenticamente amazônicos

image Arte amazônica destaca figurinos e adereços criados por artistas nortistas
Exposição revela como figurinos autênticos dos maiores festivais da Amazônia expressam identidade, tradição e sustentabilidade

image Walda Marques traz exposição 'Ecos do Xingu' a dois espaços em Belém na COP 30
A mostra é resultado de uma imersão fotográfica realizada pela fotógrafa e pela curadora Ida Hamoy

O embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock, disse que o Estado do Pará tem um significado especial para as relações entre suíços e brasileiros, pelos laços científicos, culturais e ambientais, ao longo de mais de um século. “No centro dessa conexão está Emílio Goeldi, o naturalista suíço cujo trabalho pioneiro na Amazônia lançou as bases para a pesquisa tropical moderna no Brasil. Ao chegar a Belém, vi como a cidade é moldada pela natureza. Ficou claro para mim por que Emílio Goeldi dedicou seu trabalho a esta região”, afirmou o embaixador.

Para o embaixador Hanspeter Mock, é especialmente significativo apresentar a exposição em Belém, uma cidade que continua a preservar e expandir esse legado por meio do Museu Paraense Emílio Goeldi e de colaborações contínuas entre instituições suíças e brasileiras. “A contribuição de Emílio Goeldi é celebrada não apenas como um marco do envolvimento científico suíço no exterior, mas também como um símbolo duradouro de nossa parceria com o Brasil, enraizada no respeito pelo conhecimento e pela importância global da Amazônia”, assinalou.

A curadora Lani Goeldi explica que a exposição se estrutura em três eixos: Legado, Atualidade e Futuro, destacando o papel da arte como ponte entre o conhecimento científico e o público. A exposição, destacou, busca dialogar com vários públicos, com uso da tecnologia. “Todas as obras podem ser vistas pelo celular através de um aplicativo de realidade aumentada que reproduz também o som dos pássaros, resultado de um trabalho de pesquisa minucioso. A realidade aumentada proporciona a interatividade com as obras e atrai o público jovem para descobrirem mais sobre o acervo apresentado”, afirmou. 

O diretor do MEP, Bruno Silva, disse que a exposição é muito importante porque expressa um retrato da Amazônia feito há mais de cem anos, com atenção para a biodiversidade da floresta. “Estamos muito gratos à Suíça por entregar essa exposição”, afirmou.

Segundo Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) do Pará, a trajetória do Museu Emílio Goeldi na produção de ciência na Amazônia confunde-se com a formação dos primeiros museus de história natural do Brasil. O papel do Goeldi, destacou, “referencia todas as iniciativas voltadas para a salvaguarda da memória, cultura, saberes e história do povo amazônico”. 

Agende-se

Data: aberta ao público até 4 de janeiro de 2026.
Horários de visitação: terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 9h às 13h. Entrada gratuita.
Local: Museu do Estado do Pará (MEP), praça Dom Pedro II, em Belém. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

exposição

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

HIT

Lucas Gavvi narra encontro de almas em novo single

Via dos Desejos” tem produção de Matheus Stiirmer, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino

05.12.25 12h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

Luto no cinema internacional

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

05.12.25 9h15

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

STREAMING

Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery

05.12.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda