Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo ‘Aladdin’ adapta clássico da Disney para o teatro em Ananindeua

A peça acompanhará a história original da animação com números especiais nas músicas clássicas da obra

Bruno Menezes
fonte

O espetáculo é realizado pela pela 2K Dance Studio (Foto: Arquivo pessoal)

“A noite da Arábia e o dia também, é sempre tão quente, que faz com que a gente se sinta tão bem”. O refrão desta música clássica dos estúdios Disney certamente tem um lugar especial no coração de muitos fãs de animação. Essa e outras canções ganharão o palco do Teatro Municipal de Ananindeua, com o espetáculo “Aladdin”, que estreia nesta sexta-feira (5), às 19h30.

Realizado pela 2K Dance Studio, o espetáculo vai se aprofundar no universo de Agrabah, acompanhando a mesma história da animação Aladdin, lançada em 1992 e baseada no conto popular árabe Aladdin e a Lâmpada Mágica, das Mil e Uma Noites. Por meio da coreografia de cerca de 100 dançarinos, a apresentação colocará a dança como grande protagonista, acompanhando cada trilha sonora da animação original e integrando-se aos vários tons da obra — aventura, comédia e romance.

De acordo com Karen Kzan, diretora artística do studio, a adaptação da animação para o teatro aconteceu de forma natural e com a colaboração de muitos profissionais da escola de dança.

“Já temos familiaridade com a produção de espetáculos, então não foi tão complicado. Trazer a história de Aladdin sob a nossa visão fez com que explorássemos nossas possibilidades. Como buscamos sempre reunir a equipe de professores da escola para juntarmos nossas ideias, elaboramos temáticas condizentes com cada turma. As canções clássicas estarão presentes, e elas foram muito bem aproveitadas pelos nossos alunos, que, inclusive, estão amando”, afirma Karen.

image Cerca de 100 dançarinos integram o espetáculo (Foto: Arquivo Pessoal)

A coordenadora destaca que, além dos números de dança, muitos artistas irão atuar no palco, dando sua interpretação para cada elemento da animação presente na peça. O público pode esperar ver em cena os principais personagens da história de Aladdin.

“Eu imagino que veremos magia no palco. Não fugimos da história e trazemos uma interpretação dançante de cada cena, assim como cada artista trouxe sua própria representação dos famosos Aladdin, Gênio, Jasmine etc. Além dos 100 dançarinos que compõem o elenco, também teremos outras participações”, salienta.

Karen acredita que produções artísticas vêm ganhando mais destaque recentemente e que devem ser sempre mais valorizadas e incentivadas, com o objetivo de chegarem a todos os setores da sociedade.

“Já temos um vasto caminho na produção de espetáculos, e ver cada vez mais a cultura sendo disseminada não tem preço. A dança não é um luxo, mas uma necessidade da nossa vida. Vemos nela uma ferramenta incrível para a transformação e o enriquecimento social. Fazer parte dessa identidade artística na cidade me motiva a trazer mais apresentações”, expressa a diretora artística.

Animada com a estreia — que acontece em uma única noite de apresentação —, Karen tem convicção de que o público irá se emocionar, independentemente da idade, já que diferentes gerações são apaixonadas pela história e pelas músicas que marcaram muitas infâncias.

“Creio que o público irá se emocionar. Esse conto acompanha gerações, e vê-lo pessoalmente pode despertar um sentimento nostálgico ou reconfortante. Espero que nosso público se sinta encantado pela mágica e aproveite ao máximo esse espetáculo”, conclui Karen.

Sobre Aladdin

Considerada uma das animações de maior sucesso da Disney, o filme conta a história de Aladdin, um jovem ladrão de bom coração que se apaixona pela princesa Jasmine. Acidentalmente, ele encontra uma lâmpada mágica com um gênio que lhe concede três desejos. A partir daí, o protagonista se envolve em uma perigosa aventura para conquistar a princesa e se defender do vilão Jafar, que deseja a lâmpada para si.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Aladdin

teatro

espetáculo teatral
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FESTA

I Love Pagode celebra 10 anos com show especial e participação de Vitinho

O grupo I Love Pagode festeja uma década de música, conquistas e muito samba, com uma apresentação especial no NaBêra

05.12.25 11h00

ESQUENTA

Anitta lança EP inédito; feat com Viviane Batidão está disponível

Cantora lança o “Ensaios da Anitta”, dando início à temporada carnavalesca com seis faixas inéditas que misturam funk, tecnomelody, piseiro e pop. O projeto chega repleto de colaborações

04.12.25 21h01

SHOWS GRATUITOS

Portal da Amazônia vira palco de festival do brega paraense nesta sexta (5) e sábado (6)

Programação inclui Carabao, Rubi, Crocodilo, Super Pop, Banda Sayonara, AR-15, Wanderley Andrade e outros nomes da cena

04.12.25 11h00

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

Luto no cinema internacional

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

05.12.25 9h15

DISNEY

Espetáculo ‘Aladdin’ adapta clássico da Disney para o teatro em Ananindeua

A peça acompanhará a história original da animação com números especiais nas músicas clássicas da obra

05.12.25 7h00

STREAMING

Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery

05.12.25 10h13

LAMENTO

Cantora de tecnomelody Ruth Etty é vista nas ruas novamente; veja

De acordo com Harrisson Lemos, que mostrou a situação da artista, ela sofre de esquizofrenia

25.04.22 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda