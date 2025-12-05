Espetáculo ‘Aladdin’ adapta clássico da Disney para o teatro em Ananindeua

“A noite da Arábia e o dia também, é sempre tão quente, que faz com que a gente se sinta tão bem”. O refrão desta música clássica dos estúdios Disney certamente tem um lugar especial no coração de muitos fãs de animação. Essa e outras canções ganharão o palco do Teatro Municipal de Ananindeua, com o espetáculo “Aladdin”, que estreia nesta sexta-feira (5), às 19h30.

Realizado pela 2K Dance Studio, o espetáculo vai se aprofundar no universo de Agrabah, acompanhando a mesma história da animação Aladdin, lançada em 1992 e baseada no conto popular árabe Aladdin e a Lâmpada Mágica, das Mil e Uma Noites. Por meio da coreografia de cerca de 100 dançarinos, a apresentação colocará a dança como grande protagonista, acompanhando cada trilha sonora da animação original e integrando-se aos vários tons da obra — aventura, comédia e romance.

De acordo com Karen Kzan, diretora artística do studio, a adaptação da animação para o teatro aconteceu de forma natural e com a colaboração de muitos profissionais da escola de dança.

“Já temos familiaridade com a produção de espetáculos, então não foi tão complicado. Trazer a história de Aladdin sob a nossa visão fez com que explorássemos nossas possibilidades. Como buscamos sempre reunir a equipe de professores da escola para juntarmos nossas ideias, elaboramos temáticas condizentes com cada turma. As canções clássicas estarão presentes, e elas foram muito bem aproveitadas pelos nossos alunos, que, inclusive, estão amando”, afirma Karen.

Cerca de 100 dançarinos integram o espetáculo (Foto: Arquivo Pessoal)

A coordenadora destaca que, além dos números de dança, muitos artistas irão atuar no palco, dando sua interpretação para cada elemento da animação presente na peça. O público pode esperar ver em cena os principais personagens da história de Aladdin.

“Eu imagino que veremos magia no palco. Não fugimos da história e trazemos uma interpretação dançante de cada cena, assim como cada artista trouxe sua própria representação dos famosos Aladdin, Gênio, Jasmine etc. Além dos 100 dançarinos que compõem o elenco, também teremos outras participações”, salienta.

Karen acredita que produções artísticas vêm ganhando mais destaque recentemente e que devem ser sempre mais valorizadas e incentivadas, com o objetivo de chegarem a todos os setores da sociedade.

“Já temos um vasto caminho na produção de espetáculos, e ver cada vez mais a cultura sendo disseminada não tem preço. A dança não é um luxo, mas uma necessidade da nossa vida. Vemos nela uma ferramenta incrível para a transformação e o enriquecimento social. Fazer parte dessa identidade artística na cidade me motiva a trazer mais apresentações”, expressa a diretora artística.

Animada com a estreia — que acontece em uma única noite de apresentação —, Karen tem convicção de que o público irá se emocionar, independentemente da idade, já que diferentes gerações são apaixonadas pela história e pelas músicas que marcaram muitas infâncias.

“Creio que o público irá se emocionar. Esse conto acompanha gerações, e vê-lo pessoalmente pode despertar um sentimento nostálgico ou reconfortante. Espero que nosso público se sinta encantado pela mágica e aproveite ao máximo esse espetáculo”, conclui Karen.

Sobre Aladdin

Considerada uma das animações de maior sucesso da Disney, o filme conta a história de Aladdin, um jovem ladrão de bom coração que se apaixona pela princesa Jasmine. Acidentalmente, ele encontra uma lâmpada mágica com um gênio que lhe concede três desejos. A partir daí, o protagonista se envolve em uma perigosa aventura para conquistar a princesa e se defender do vilão Jafar, que deseja a lâmpada para si.