Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

As Escolas de Samba Associadas (ESA) irá realizar a primeira edição dos Minidesfiles da ESA, na Aldeia Cabana, neste sábado (06), a partir das 20h. O evento inédito marca oficialmente a abertura do carnaval de Belém e celebra o Dia Nacional do Samba com as escolas do Grupo Especial. A proposta é apresentar ao público uma prévia real do que cada agremiação está preparando para o Carnaval 2026, em uma simulação de desfile que permitirá testar evolução, canto, bateria e todos os quesitos essenciais da festa.

Desde agosto, as escolas vêm se dedicando intensamente aos ensaios, e o Minidesfile surge como a oportunidade ideal para colocar em prática todo esse trabalho, agora diante de plateia, iluminação e clima de desfile. Participam do evento as sete agremiações que compõem a elite do carnaval paraense: Bole Bole, Boêmios da Vila Famosa, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Deixa Falar, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Escola de Samba da Matinha e Xodó da Nega, cada uma com 30 minutos de apresentação na pista da Aldeia Cabana.

Os Minidesfiles da ESA devem gerar impacto direto na economia criativa de Belém ao ampliar a demanda por serviços ligados ao setor cultural. O evento envolve profissionais como costureiras, aderecistas, músicos, produtores, artesãos e fornecedores de materiais, além de movimentar áreas como logística, alimentação e comércio local. Com a realização na Aldeia Cabana e a expectativa de grande público, a atividade contribui para a geração de trabalho e renda e reforça o carnaval como um importante vetor econômico para a cidade.

O tricampeão Bole Bole chega ao evento com grande expectativa e a promessa de mostrar sua força de comunidade. O cantor oficial da escola, Bruno Costa, destaca que, mesmo em um formato reduzido, os principais pontos fortes estarão presentes. “A melhor possível! Apesar de ser um desfile bem reduzido, ele contará com todos os pontos mais fortes da nossa escola. Os quesitos de ‘chão’, como a gente chama: nossa comunidade que canta demais e tem a melhor evolução do Carnaval; nossa bateria, gabaritada há anos; nosso carro de som alinhado; nosso casal, nosso estandarte… Enfim, as características que trouxeram o Bole-Bole até esse tricampeonato. Então é ratificar nossa força no chão da Aldeia. Estamos animados!”, afirma.

Com sua primeira edição, o evento passa a integrar oficialmente o calendário cultural pré-carnavalesco de Belém, e oportuniza que o público vivencie, ainda em dezembro, tudo que se prepara para viver na cidade nos desfiles de fevereiro. A criação dos Minidesfiles representa, portanto, mais do que uma novidade, surge como um marco inaugural das celebrações carnavalescas, antecipa enredos, sonoridades e diálogos estéticos que irão ser apresentados no concurso oficial, em 2026.

Para 2026, o Bole Bole leva à avenida o enredo “Mãe Josina do Guamá, solo sagrado da Cultura Popular”, uma homenagem à fundadora do Terreiro de Mina Dois Irmãos, figura essencial da cultura e espiritualidade do bairro do Guamá. “Ela vem do Maranhão, recém liberta da escravidão, e traz na bagagem seu axé que, quando plantado no solo do Guamá, germina em muito mais do que fé e germina em cultura popular! Com samba, carimbó, boi bumbá, São João. E o Bole-Bole, como fruto desse axé, reconhece a importância dessa mulher e faz a festa com todas as manifestações culturais do bairro”, explica Bruno.

Sobre o que o público pode esperar da apresentação, o artista resume: “Uma manifestação da melhor energia possível. Uma energia pintada em verde e laranja, que mistura amor, fé, ancestralidade, amizade e alegria! Vamos mostrar o quanto estamos felizes com o enredo, com o samba e com o momento da nossa escola. Esperamos ter uma troca linda com o público e com o povo do Carnaval. Esse é o Bole-Bole.”

Além do tricampeão, o público poderá conhecer os enredos que cada escola levará para a avenida em 2026: Boêmios da Vila Famosa com “Folia para Antônio, o santo milagroso”; Embaixada com “Xapuri, Pará, Paris, ulalá mon chéri – Embaixada canta Nazaré Pereira”; Deixa Falar com “Minha vida é um carnaval”; Acadêmicos de Samba da Pedreira com “Quem disse que acabou?”; Matinha com “Iá! É na Matinha que a Padilha vai girar!”; e Xodó da Nega com “Eu vou me banhar de manjericão nas terras da Cremação”.

Para o presidente da ESA, Fernando Guga Gomes, o evento representa a consolidação de um ano de grandes avanços e transformações. Ele destaca que o trabalho das escolas e da entidade tem colocado o carnaval de Belém em outro patamar. “Estamos vivendo um momento de transformação. A ESA tem trabalhado intensamente para solidificar o carnaval de Belém, estruturando processos, fortalecendo nossas agremiações e profissionalizando cada etapa do nosso calendário. Este ano demos passos fundamentais: lançamos o álbum oficial dos sambas de enredo nas principais plataformas digitais, alcançando projeção nacional e diálogo com as principais ligas do Brasil; participamos da Green Zone da COP 30, discutindo sustentabilidade e cultura; e agora encerramos 2025 com a realização inédita dos Minidesfiles, reunindo as escolas do Grupo Especial em um espetáculo que abre oficialmente o carnaval paraense. É uma conquista coletiva e um presente para nossa cidade”, afirma.

Agende-se

Data: 06

Hora: 20h

Local: Aldeia Cabana

Entrada franca

