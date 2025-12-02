'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Com mais de 40 filmes selecionados para mostras competitivas, Bragança, no nordeste do Pará, recebe o II Festival Amazônias entre os dias 3 e 6 de dezembro. A programação gratuita reúne produções audiovisuais da Amazônia e da América Latina em três bairros da cidade. A abertura será no auditório da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Bragança, às 17h desta quarta-feira (3).

Conhecida como a Pérola do Caeté, Bragança já viveu períodos de intensa circulação de filmes nacionais e internacionais, quando o Cine Olímpia e o Cine Arte ainda estavam em funcionamento. Para Luís Saraiva, coordenador do Festival Amazônias, promover o acesso ao cinema é essencial. “Queremos democratizar o acesso ao cinema e valorizar as produções independentes, que estão fora do circuito comercial”, afirma.

Festival Amazônias promove formações e debates

Resultado da mobilização do Cineclube Amazônias, o festival foi criado por bragantinos para ampliar os debates sobre cinema e fortalecer o acesso a produções com temáticas sociais e regionais. Em setembro e outubro, a iniciativa realizou ações preparatórias em Bragança, Viseu e Augusto Corrêa, com sessões de cinema e oficinas formativas.

Com foco na produção paraense, os organizadores reforçam a importância de abrir espaço para realizadores do interior do estado, especialmente os de Bragança. “É importante dar voz aos realizadores amazônidas, dos mais experientes até os iniciantes, para apresentarem suas formas de produção e sensibilidade para o cinema”, explica Jéssica Leite, coordenadora executiva do Cineclube Amazônias.

Abertura terá exibição do filme premiado “Manas”

A sessão de estreia do II Festival Amazônias acontece no auditório da UFPA, no campus de Bragança, com a exibição do filme “Manas”, de Marianna Brennand. O longa reúne no elenco as paraenses Dira Paes e Jamilli Correa e será seguido de um debate com o público sobre a temática da obra, que aborda a exploração sexual infantil na Amazônia.

Vencedor de 40 prêmios desde a estreia no Festival de Veneza, o filme acompanha Marcielle (ou Tielle), interpretada por Jamilli Correa, uma adolescente de 13 anos moradora da Ilha do Marajó (PA). Na narrativa, ela vive com o pai, Marcílio (Rômulo Braga), a mãe, Danielle (Fátima Macedo), e mais três irmãos. Apegada à irmã mais velha, que teria mudado de vida após “arrumar um homem bom”, Tielle começa a reconhecer os ambientes abusivos que a cercam e passa a enfrentar as violências que afetam as mulheres de sua família.

Serviço

Data: 03/12

Local: Auditório UFPA - campus Bragança

Hora: A partir das 8h30

Data: 04/12

Local: Auditório UFPA - campus Bragança

Hora: A partir das 8h30

Data: 05/12

Local: Auditório do PPLSA - UFPA campus Bragança

Hora: A partir das 8h30

Data: 05/12

Local: CINECLUBE AMAZÔNIAS (Rua General Gurjão, 273 - Riozinho)

Hora: A partir das 15h

Data: 06/12

Local: PRAÇA DO CORETO (Centro)

Hora: A partir das 8h30

Data: 06/12

Local: SALÃO BENEDITINO (Tv. Cônego Miguel, 94 - Centro)

Hora: A partir das 8h30

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)