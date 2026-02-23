Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Marciele diz que Jordana a agrediu sem querer e pede cuidado da sister

A paraense não hesitou em expor a própria aliada diante das câmeras

O Liberal
fonte

Jordana é alertada sobre suposta agressão (Reprodução)

Mais um momento de tensão foi vivido no BBB 26 neste domingo (22). Marciele sugeriu que Jordana a teria atingido de forma não intencional enquanto as duas conversavam, logo após um embate direto entre Jordana e Gabriela. Ao descrever a situação, a sister afirmou que a aliada realizou gestos bruscos de bater e empurrar e prontamente a alertou para que tomasse cuidado com a força e a exaltação, ressaltando que, em um momento de raiva, um movimento descuidado poderia ser interpretado como agressão.

VEJA MAIS

image Milena, Chaiany e Maxiane estão no Paredão do BBB 26; veja votação
Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação

image Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26
Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

image BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder de Jonas pela segunda vez consecutiva

"Não faz assim porque tu não sabe a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fez assim [gesto de bater e empurrar] em mim. Toma cuidado! Tu fez assim", a alertou

Marciele aconselhou Jordana a ser muito mais cautelosa em situações de estresse, pontuando que, mesmo sem o intuito de ferir alguém, um contato físico indevido poderia levar à expulsão imediata do programa pela produção da Globo. O aviso serviu como um lembrete das rígidas regras de convivência da casa, reforçando que o controle emocional é fundamental para evitar que um desentendimento banal se transforme em uma penalidade grave.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Jordana BBB 26

Marciele Albuquerque

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DESCLASSIFICAÇÃO?

BBB 26: Marciele diz que Jordana a agrediu sem querer e pede cuidado da sister

A paraense não hesitou em expor a própria aliada diante das câmeras

23.02.26 10h00

GRAVAÇÃO

Richard Rasmussen tem veículo apreendido pela PRF na Transamazônica

Biólogo realizava expedição de 1.500 km no Norte, porém jornada foi encerrada após fiscalização da PRF em Manaus

23.02.26 9h36

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

CARNAVAL

Participação infantil marca desfiles das escolas de samba em Belém

Com participação em alas mirins e na bateria, pequenos mostram que o carnaval também é espaço de formação cultural e familiar

22.02.26 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

23.02.26 7h29

SAIBA QUEM É

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

23.02.26 7h56

BBB 26

Milena, Chaiany e Maxiane estão no Paredão do BBB 26; veja votação

Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação

23.02.26 8h17

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda