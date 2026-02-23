BBB 26: Marciele diz que Jordana a agrediu sem querer e pede cuidado da sister

Mais um momento de tensão foi vivido no BBB 26 neste domingo (22). Marciele sugeriu que Jordana a teria atingido de forma não intencional enquanto as duas conversavam, logo após um embate direto entre Jordana e Gabriela. Ao descrever a situação, a sister afirmou que a aliada realizou gestos bruscos de bater e empurrar e prontamente a alertou para que tomasse cuidado com a força e a exaltação, ressaltando que, em um momento de raiva, um movimento descuidado poderia ser interpretado como agressão.

VEJA MAIS

"Não faz assim porque tu não sabe a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fez assim [gesto de bater e empurrar] em mim. Toma cuidado! Tu fez assim", a alertou

Marciele aconselhou Jordana a ser muito mais cautelosa em situações de estresse, pontuando que, mesmo sem o intuito de ferir alguém, um contato físico indevido poderia levar à expulsão imediata do programa pela produção da Globo. O aviso serviu como um lembrete das rígidas regras de convivência da casa, reforçando que o controle emocional é fundamental para evitar que um desentendimento banal se transforme em uma penalidade grave.