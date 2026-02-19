BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder de Jonas pela segunda vez consecutiva

Jonas escolheu, de novo, Milena para vetar de sua segunda Festa do Líder nesta quarta-feira, 18, no BBB 26. O brother usou, como justificativa, o fato de a sister ter bagunçado as roupas de Cowboy depois da Prova do Líder.

"Não é porque você pediu, é porque você merece ir", alfinetou o brother. Na semana passada, a sister teve de pintar uma ilustração de Jonas. Ela cumpriu o desafio em 2h, recorde do Barrado do Baile até agora, e ganhou o direito de ir à festa.

Desta vez, Milena terá de preencher um caderno gigante com 50 páginas com os dizeres: "Eu quero muito ir à Festa do Líder".

Vencedor da última prova de resistência do programa, Jonas ganhou uma festa com tema de boteco nesta quarta. Na semana passada, ele recebeu uma comemoração com o tema "Sunset fit".