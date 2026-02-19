Capa Jornal Amazônia
Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém

Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

O Liberal
fonte

Montagem utiliza técnicas de trocas rápidas de penteados para contar a história de superação da heroína Mavi (Daniel Falcão)

A CAIXA Cultural Belém torna-se palco de uma experiência artística profunda e multissensorial entre os dias 03 e 08 de março. O espetáculo solo “Emaranhada: Trançando o Norte e Nordeste”, idealizado e protagonizado pela atriz Amarílis Irani, chega à capital paraense unindo teatro físico, poesia e musicalidade. A obra não é apenas uma peça infantil, mas um manifesto lúdico sobre identidade e autoconfiança que busca dialogar com diversas gerações. Para garantir o acesso de diferentes públicos, as sessões ocorrem em horários estratégicos: terça e quarta-feira (03 e 04/03) às 15h; quinta e sexta-feira (05 e 06/03) às 19h; e no fim de semana (07 e 08/03) às 17h.

No centro da narrativa está Mavi, uma heroína negra cuja jornada de autodescoberta é contada através de uma linguagem poética e rítmica. Escrito por Luan Valero, o texto utiliza rimas e melodias para guiar a plateia por temas densos, como o racismo e a aceitação, transformando-os em lições de coragem e pertencimento. A direção de Marcio Moura, mestre com três décadas de experiência em mímica e comicidade, confere à peça uma movimentação precisa e interativa. O público não é apenas espectador; as crianças são frequentemente convidadas a participar, criando um vínculo afetivo que quebra a barreira entre o palco e a plateia.

O espetáculo destaca-se pela sua riqueza visual e técnica. O cenário e os figurinos são concebidos para transformar o espaço cênico em uma "grande cabeleira viva". Nesse ambiente pulsante, o palco torna-se um território de metáforas onde tecidos se tornam raízes que se expandem e novos mundos emergem diante dos olhos dos visitantes. Um dos diferenciais mais marcantes é a técnica de quick hair, um sistema de trocas rápidas de penteados que ocorre em cena. Esses penteados funcionam como um eixo dramático: cada nova trança ou volume representa um desafio superado, uma emoção vivida ou uma conquista alcançada por Mavi.

A trilha sonora original atua como um fio condutor que potencializa a imersão emocional, utilizando sons que remetem ao imaginário infantil e às tradições rítmicas brasileiras. A iluminação, por sua vez, reforça o caráter onírico da montagem, pontuando com delicadeza as transições entre o mundo real e as descobertas internas da protagonista. Juntos, esses elementos reafirmam o lugar de “Emaranhada” como uma das produções mais premiadas e necessárias do cenário nacional, celebrando o direito das crianças negras de ocuparem os palcos e se verem representadas em suas potências máximas.

Localizada no Armazém 6A do Porto Futuro II (Avenida Marechal Hermes), a CAIXA Cultural Belém abre as vendas de ingressos no dia 23 de fevereiro exclusivamente pelo seu site oficial. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), benefício estendido a clientes CAIXA e demais casos previstos em lei. Com capacidade para 253 lugares, o teatro oferece acessibilidade completa para pessoas com deficiência e classificação indicativa livre, sendo o programa ideal para famílias que buscam arte de alta qualidade técnica e social.

Agende-se

Data: 03 e 08 de março
Hora: 03 e 04/03 (terça e quarta-feira) às 15h, 05 e 06/03 (quinta e sexta-feira) às 19h e 07 e 08/03 (sábado e domingo) às 17h
Local: CAIXA Cultural Belém - Avenida Marechal Hermes, S/N - Armazém 6A - Reduto (Porto Futuro II), Belém/PA

 

Cultura

peça

Emaranhada
Cultura
