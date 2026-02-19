Belém terá arquibancadas gratuitas para os desfiles das escolas de samba em 2026

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026, organizados pela Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), já começaram a ser disponibilizados. O evento, que ocorre nos dias 27 e 28 de fevereiro na Aldeia Amazônica (Aldeia Cabana), apresenta uma novidade importante este ano: as arquibancadas são totalmente gratuitas. Os bilhetes para este setor devem ser retirados presencialmente na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, com distribuições diárias a partir das 10h.

Os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 24 de fevereiro, na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, no 2º piso. Cada CPF poderá retirar até dois ingressos, o que reforça o compromisso da organização com a ampliação do acesso popular ao espetáculo.

“Estamos preparando uma das maiores estruturas da história do carnaval de Belém. Nosso objetivo é garantir conforto, segurança e valorização das nossas escolas de samba, que representam a identidade cultural da cidade. A gratuidade das arquibancadas reforça nosso compromisso com o público e com o fortalecimento do carnaval como patrimônio cultural”, afirmou.

Para os demais setores, as entradas seguem com valores promocionais no primeiro lote. As opções variam conforme a capacidade e o espaço: a mesa coberta para 4 pessoas custa R$ 300, enquanto a frisa para 8 lugares sai por R$ 1.000. Já para grupos maiores, os camarotes para 20 pessoas estão fixados em R$ 1.500 (superior) e R$ 2.000 (térreo).

Na sexta-feira (27/02), desfilam: Xodó da Nega, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira e Bole-Bole; no sábado (28/02), entram na avenida: Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Quem São Eles e Deixa Falar.