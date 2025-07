Belém recebe pela primeira vez casal da Mangueira para ministrar workshop

De 01 a 03 de agosto, Belém será palco de um dos encontros mais simbólicos da dança e da tradição do samba. O Império de Samba Quem São Eles realiza a quinta edição do seu Workshop de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte. Este ano traz uma participação inédita: o casal oficial da Estação Primeira de Mangueira, Cintya Santos e Matheus Olivério, estará em Belém para comandar as atividades práticas e teóricas do evento.

Luciana Bastos, ex porta bandeira, que encerrou sua carreira em 2022, e se tornou diretora de quesitos do Império de Samba Quem São Eles, pontuou a importância do evento: “É um momento único, estamos na quinta edição, comecei esse projeto ainda como porta-bandeira, já trouxemos coreógrafos e preparadores, mas nunca tínhamos trazido um casal para compartilhar suas experiências de avenida, para falar da sua rotina de preparação e como se dá a construção coreográfica e nesse ano deu certo de trazermos o casal da Mangueira, a Cintya conhecida carinhosamente como furacão, por ter um giro forte, um passo marcado e uma expressão corporal muito presente, acaba sendo referência unânime para as portas-bandeiras do Brasil a fora e em Belém não é diferente.”

Pela primeira vez na cidade, Cintya Santos e Matheus Olivério, casal referência do carnaval carioca, preparou um curso completo com base na tradição, técnica e inovação do quesito, que oferece uma formação que vai além da prática coreográfica. O workshop inclui conteúdo teórico sobre a simbologia do pavilhão, a história do cortejo, e as funções dos três elementos: mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, além de módulos de preparação física, giro, riscado, reverência e condução coreográfica.

“Planejamos um curso com a nossa didática de coreografia, envolvendo todos os elementos que compõem esse quesito tão importante da cultura do samba. É uma vivência que une técnica, corpo e simbologia do pavilhão”, explica Matheus Olivério.

A programação começa no dia 01 de agosto, com uma palestra no Auditório da Aldeia Cabana, às 19h. Com o tema “Técnica, tradição e inovação: A coreografia do casal no século XXI”, o debate será conduzido pelo casal da Mangueira, pelo coreógrafo paraense Bruno Veloso e pela pesquisadora Drª Arianne Pimentel.

As atividades iniciais seguem no Sindicato dos Bancários, com aulas individuais para cada quesito das escolas de samba de Belém, além de um aulão coletivo aberto a todos os participantes na noite do segundo dia. Para fechar o encontro, no dia 03, a partir das 19h, haverá um grande encontro de pavilhões, reunindo todas as agremiações de Belém e um super show com o casal da Mangueira, que irá relembrar sambas-enredo marcantes que atravessaram gerações.

O evento é uma oportunidade única de qualificação para os quesitos do carnaval paraense, amantes e simpatizantes e que valoriza o segmento e promove um intercâmbio com grandes nomes do carnaval brasileiro.

O presidente da Escolas de Samba Associadas - Esa, Fernando Guga Gomes, pontuou a importância da execução de calendários individuais das escolas e o quanto o Quem São Eles colabora com o carnaval paraense ao promover esse intercâmbio cultural. “Esse calendário do Quenzão é importantíssimo, ele fortalece a presença do carnaval de Belém no eixo nacional, ter um pavilhão tão importante pro país como o da Mangueira, aqui na nossa terra e oferecendo uma capacitação aos nossos quesitos é sem dúvidas uma forma de apoiar e valorizar o carnaval. E assim como o Quem São Eles nossas demais agremiações todas já estão com calendários individuais, a Esa já divulgou seu calendário até os desfiles, então o carnaval 2026 já está na rua e sendo preparado”, afirmou Guga.