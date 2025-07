Começa liberação de ingressos para show da Ivete em Belém; veja como fazer

Começou nesta quarta-feira (30), ao meio-dia, o resgate de ingressos gratuitos para o Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, show que será realizado no dia 20 de setembro, no estádio Mangueirão, em Belém. A iniciativa faz parte do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town.

Como conseguir o ingresso para o Amazônia Live em Belém

A participação é exclusiva para moradores do Pará e o ingresso só poderá ser retirado após a conclusão de uma experiência interativa no site ingressos.amazonialive.com.br. Nela, o usuário assiste a um vídeo educativo e responde a quatro perguntas sobre a preservação da Amazônia. As respostas erradas não impedem a conclusão da atividade, pois cada erro é acompanhado de uma explicação educativa.

Ao concluir o processo, um par de ingressos digitais será disponibilizado por CPF, em até 48 horas, no aplicativo Quentro, sujeito à disponibilidade de vagas. O resgate pode ser feito até 29 de agosto ou enquanto durarem os ingressos.

Quem vai se apresentar no evento

O show no Mangueirão terá como atração principal a cantora Ivete Sangalo. A programação conta ainda com apresentações de Viviane Batidão, referência do tecnomelody, e a festa Lambateria Baile Show, que convida a artista Lia Sophia.

Horário e classificação etária

Os portões do estádio Mangueirão abrirão às 16h30 e os shows começam às 18h30. O acesso será permitido até as 22h45. A classificação etária do evento é de 18 anos. Adolescentes entre 12 e 17 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis, com termo de responsabilidade autenticado. Crianças de até 12 anos só entram com um dos pais.

Passo a passo para resgatar ingresso do Amazônia Live

Acesse o site ingressos.amazonialive.com.br entre 30 de julho e 29 de agosto;

Assista ao vídeo e responda às quatro perguntas da experiência interativa;

Aguarde até 48 horas para receber seus dois ingressos digitais no app Quentro.

Projeto Amazônia Live e compromisso com a floresta

De acordo com Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, o evento é um convite à reflexão sobre a preservação da floresta e a construção de um futuro com economia de baixo carbono. “O Pará, enquanto anfitrião da COP 30, tem tudo para liderar essa conversa”, afirmou.