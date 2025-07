Devido alta demanda da COP 30, curso gratuito profissionaliza roadies para grandes eventos em Belém

Nos dias 4 a 6 de agosto, será realizado o curso gratuito "Roadie: profissão, teoria e prática”, no Núcleo de Conexões Ná Figueredo, no bairro de Nazaré, em Belém. A oficina será ministrada por Ronie Davys e tem como objetivo qualificar profissionais que já atuam como roadies, além de formar novos trabalhadores para atender à crescente demanda da área.

A iniciativa surge em preparação aos grandes eventos que Belém sediará neste ano, especialmente por conta da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para novembro. A expectativa é de que grandes eventos, como o Amazônia Para Sempre e o Amazônia Live, se tornem cada vez mais frequentes, exigindo mão de obra técnica e especializada.

O profissional roadie é o responsável pelos bastidores de espetáculos, como shows e peças teatrais. Ele cuida da montagem e desmontagem do palco, da instalação e configuração de equipamentos, da afinação de instrumentos e da assistência aos artistas durante a apresentação, garantindo que tudo ocorra sem problemas, do início ao fim.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Ronie destacou a importância da profissionalização em diferentes áreas. Segundo ele, é fundamental que os paraenses estejam preparados para aproveitar as oportunidades que estão por vir e mostrar a potência da mão de obra local.

“É necessário que o nosso mercado de eventos se profissionalize cada vez mais, pois hoje Belém já está mais inserida no calendário de grandes eventos, e a COP 30 talvez venha a ser o maior deles nestes últimos tempos. Oferecer para essa demanda uma mão de obra qualificada é importante para que estes eventos enxerguem Belém como uma opção”, observa o mediador.

Teoria e prática

Davys conta ainda que os três dias de oficina vão apresentar diversas fundamentações sobre a profissão de roadie.

“Ao longo do curso, abordaremos questões como noções de áudio, backline, montagem de palco, trabalho em equipe, contando também com relatos de profissionais da área.”

E, como o próprio nome da oficina já anuncia, ela não se resume apenas à teoria: os participantes terão a oportunidade de viver na prática a rotina de um roadie, para já irem se ambientando com o que pede o cotidiano.

“O curso encerra com uma atividade prática, uma simulação de um dia de trabalho — desde a montagem do palco, passagem de som, execução do show e desmontagem”, diz o ministrante. “Para esse momento, teremos um pocket show com Bruno Benitez e convidados para executar a prática.”

Expectativa

Com o crescimento da profissão, ele deseja que a projeção do profissional que seguir essa área ultrapasse os limites geográficos.

“Esperamos que esse mercado de trabalho possa se expandir e se profissionalizar, e que os nossos profissionais possam se inserir nessa cadeia produtiva cultural, não só em nível local, como também nacional e internacional”, finaliza.

Inscrições

As inscrições para o curso “Roadie: profissão, teoria e prática” são gratuitas e devem ser feitas por meio de um formulário on-line, com a disponibilização de poucos dados.