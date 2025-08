Atriz revela que teve orgasmo durante treino na academia: 'Fiquei constrangida'

A atriz Thalita Souza, do Teste de Fidelidade, da RedeTV!, revelou nesta quinta-feira(31) que já teve um orgasmo enquanto praticava exercício de inferiores na academia.

“Já tinha ouvido falar sobre isso. Mas não imaginava que fosse tão intenso o orgasmo desencadeado por exercícios físicos. Fiquei constrangida. Mas acredito que ninguém tenha percebido, porque estava malhando pesado e é normal gemer quando pegamos muito peso”, contou a atriz da RedeTV!.

Quem é Thalita Souza?

Thalita Souza começou sua carreira como modelo e rapidamente se destacou na área. Ao longo do tempo, conquistou títulos importantes, como Musa do Fluminense e Miss Bela Espírito Santo. Paralelo a isso, a modelo investiu na formação artística, estudando teatro e obtendo certificação para atuar profissionalmente.

Atualmente, por exemplo, faz parte do elenco do quadro Teste de Fidelidade, no programa Para Aqui!, apresentado por João Kleber na RedeTV

No Instagram, onde soma mais de 78,5 mil seguidores, Thalita costuma compartilhar sua rotina de exercícios, bastidores de ensaios e seus trabalhos nas artes cênicas. As informações são do portal Terra.