10 tipos de orgasmo que todo mundo deveria experimentar na vida

O Dia do Orgasmo, comemorado nesta quinta-feira, 31 de julho, foi criado em 1999 para desmistificar o tema e incentivar o autoconhecimento sexual. A data também alerta sobre a insatisfação de muitas mulheres em não alcançarem o clímax durante as relações sexuais. Dados da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, indicam que 65% das mulheres relatam chegar ao orgasmo com frequência, enquanto entre os homens esse índice sobe para 95%.

A data serve como um convite ao diálogo aberto sobre o prazer sexual e à descoberta de novas formas de conexão com o próprio corpo e com o parceiro. Pensando nisso, a plataforma Ysos listou 10 experiências que podem proporcionar diferentes tipos de orgasmos — sozinha ou acompanhada.

Veja 10 tipos de orgasmo para explorar o prazer de formas diversas

Orgasmo a três (ménage): Para quem tem curiosidade, o segredo está no consentimento e na comunicação. Conversas honestas sobre desejos e limites são fundamentais para o prazer coletivo. Orgasmo sensorial sem penetração: Toques sutis, respiração, massagens e beijos intensos despertam sensações que podem levar ao ápice, mesmo sem penetração. Orgasmo durante a masturbação a dois: Observar o outro enquanto se toca estimula a conexão e o desejo, promovendo intimidade e autoconhecimento. Orgasmo em uma rapidinha: A intensidade da vontade acumulada pode gerar prazer em situações de pouco tempo, como antes de um compromisso ou dentro do carro. Orgasmo ao ouvir ou ler contos eróticos: A imaginação também tem poder. Narrativas sensuais despertam a excitação mental, estimulando o corpo sem necessidade de toque. Orgasmo com dominação ou submissão: Em práticas inspiradas no BDSM, prazer e confiança se encontram no controle ou na entrega, com o uso de acessórios como vendas ou algemas. Orgasmo com brinquedos eróticos: Vibradores, plugs e sugadores ampliam o prazer, tanto individualmente quanto em casal, proporcionando novas sensações. Orgasmo ao realizar uma fantasia: Dar vida a uma fantasia sexual antiga pode ser altamente excitante e libertador, especialmente quando há afinidade de desejos. Orgasmo em silêncio total: Controlar sons e movimentos pode intensificar a experiência e aprofundar o estado de concentração no próprio prazer. Orgasmo em um gangbang: Para quem sente tesão em ser o centro das atenções, a prática pode ser uma experiência intensa. Respeito, segurança e consentimento são indispensáveis.

Orgasmo de reconciliação pode fortalecer laços

Como bônus, o chamado “orgasmo de reconciliação” também tem seu lugar. Após uma briga ou desentendimento, o reencontro físico pode aliviar tensões e reaproximar emocionalmente o casal.

Autoconhecimento e diálogo são a base do prazer

Explorar novas formas de prazer exige respeito aos próprios limites e abertura para o diálogo. Autoconhecimento é a chave para entender o que realmente proporciona prazer, seja sozinha, a dois ou em múltiplas conexões.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)