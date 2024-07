Dia do Orgasmo: conheça cinco filmes para comemorar a data

Neste dia 31 de julho, se celebra o Dia do Orgasmo. A data entrou para o calendário há 25 anos ao ser criada na Inglaterra, por uma rede de sex shops. Eles desenvolveram a estratégia para tentar aumentar as vendas de produtos eróticos. Na ocasião, uma pesquisa havia apontado insatisfação das britânicas com sua vida sexual, e a criação de um dia para celebrar o ápice do prazer também se mostrou um bom recurso para promover debates e quebrar tabus.

Como o orgamos é uma conclusão do ciclo de resposta sexual que corresponde ao momento de maior prazer sexual, a data pode ser comemorada de forma individual ou com companhias.

Veja a lista de filmes que podem te ajudar a esquentar o clima neste Dia do Orgasmo:

1 - American Pie - A Primeira Vez é Inesquecível

Disponível na Prime Vídeo, o filme conta a história de quatro rapazes que se sentem frustrados porque sua formatura está chegando e eles ainda são virgens. Com os hormônios à flor da pele, eles se comprometem a tentar transar pela primeir vez nas próximas 24 horas. O longa é repleto de brincadeirinhas sexuais vergonhosas que podem fazer você rir um pouco.

2 - Bruna Surfistinha

O clássico brasileiro está liberado na Netflix. Uma jovem abandona sua família adotiva para se tornar uma prostituta de luxo em São Paulo e documenta sua nova vida em um blog popular.

3 - Cinquenta Tons de Cinza

O filme que inaugura a trilogia da história de Christian Grey e Anastasia está disponível na Globoplay. A estudante de literatura que, como um favor para a colega de quarto, aceita entrevistar o bilionário Christian Grey. Logo surge uma química entre os dois, mas Ana não esperava que os gostos do homem seriam bem peculiares: Grey é adepto do sadomasoquismo, enquanto ela é totalmente inexperiente. Apesar disso, os dois começam uma relação puramente sexual, submissa e cheia de regras, e Ana se vê cada vez mais imersa nos mistérios do bilionário.

Depois de assistir o título, pode acrescentar na sequência: Cinquenta Tons Mais Escuros e Cinquenta Tons de Liberdade.

4 - Terapia do Prazer

Para entenderem por que a esposa não consegue chegar a um orgasmo com o marido, um casal recém-casado decide visitar uma terapeuta sexual. Porém, acaba não sendo tão boa ideia. O filme está disponível na Netflix.

5 - Amor com Fetiche

Pronto para ser assistido na Netflix, o filme mostra a história de dois colegas de trabalho concordam em viver uma relação cheia de joguinhos, após Ji-woo receber uma encomenda inusitada endereçada a Ji-hoo: uma coleira de couro com tachinhas de alumínio.