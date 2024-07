Dia do Amigo: veja 10 filmes sobre amizade para assistir hoje

Nesta terça-feira (20) é comemorado o Dia Internacional da Amizade ou Dia do Amigo, no Brasil. Nada melhor do que passar o dia ao lado de pessoas especiais em uma sessão de cinema temática.

Oficialmente comemorada no calendário de alguns locais, como Belo Horizonte e a cidade e o Estado do Rio de Janeiro, a data tem como referência o argentino Enrique Ernesto que se inspirou na chegada do "homem à Lua, em 20 de julho de 1969, considerando a conquista não comente uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo”, diz o texto que é justificativa da lei nº 5.146, de 7 de janeiro de 2010, que institui o Dia do Amigo no Rio.

“O Dia do Amigo foi instituído em Buenos Aires, na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo”, prossegue.

Listamos com 10 filmes que contam histórias de amizade para comemorar essa data:

1 - Conta comigo: Quatro meninos descobrem um corpo de alguém morto próximo de suas casa e decidem ir até o local ao acreditar que podem ser considerados heróis. No entanto, a inocência dos pequenos transforma a história em uma grande aventura marcante pela suas vidas.

2 - Os Intocáveis: Considerado uma das histórias mais emocionantes do cinema, o filme Intocáveis conta a história de um homem rico que após ficar tetraplégico, contrata um jovem problemático e sem experiência como seu assistente. E assim um muda a vida do outro.

3 - Marley e Eu: Recém-casados, John e Jenny Grogan se mudam de Michigan para a Flórida. Lá, o casal compra sua primeira casa e encontra trabalho em jornais concorrentes. Mais tarde, John e Jenny adotam Marley, um adorável filhote de labrador amarelo.

4 - Minha Vida em Marte: Fernanda é casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos. O casal vive uma crise em meio ao desgaste causado pelo convívio de muitos anos. Ela vive o dilema entre salvar seu casamento ou colocar um fim nele. Fernanda recebe ajuda do seu sócio Aníbal para superar a crise. Eles vivem várias aventuras juntos, o que fortalece ainda mais a amizade.

5 - A Turma da Mônica: Laços: O Floquinho desaparece. Para encontrar seu cachorro de estimação, Cebolinha conta com os amigos Cascão, Mônica e Magali e, claro, um plano infalível. Juntos, eles irão enfrentar desafios e viver grandes aventuras para levar Floquinho de volta para casa.

6 - Toy Story: O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.

7 - Uma Jornada Entre Amigos: Ao se recusar a continuar seu tratamento contra o câncer, uma mulher parte para a Tasmânia com o marido, o melhor amigo e um objetivo: realizar uma lista de desejos.

8 - Apenas Amigos: Chris Brander (Ryan Reynolds) e Jamie Palamino (Amy Smart) sempre foram amigos, desde a época da escola. Chris é apaixonado por Jamie mas, devido ao seu peso exagerado, nunca conseguiu namorar com ela. Traumatizado, Chris cresceu, emagreceu e tornou-se um homem mulherengo. Até que, anos depois, ele reencontra Jamie e vê sua antiga paixão renascer.

9 - Saindo do Armário: Os amigos Michael (Nicholas Braun) e Matty decidem perder a virgindade até o baile de formatura. Em meio a tanta pressão, Matty assume que é gay. Mesmo surpreso, Michael aceita a orientação sexual do amigo e o ajuda no desafio de arrumar um namorado a tempo e, de quebra, começa a sair com a ex-namorada dele.

10 - O Melhor Amigo da Noiva: Tom (Patrick Dempsey) é um homem bem sucedido que sempre que pode se encontra com Hannah (Michelle Monaghan), sua melhor amiga. Quando Hannah viaja a negócios para a Escócia, onde passa 6 semanas, Tom descobre-se apaixonado por ela. Decidido a pedi-la em casamento assim que retorne de viagem, Tom é surpreendido ao saber que ela voltou noiva de um belo e rico escocês. Chamado para ser a "madrinha" do casamento, Tom reluta mas aceita o convite. Seu objetivo agora é impedir que o casamento de Hannah aconteça e tentar conquistá-la de uma vez por todas.